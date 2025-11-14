Il Celivo al Festival Orientamenti 2025: opportunità di volontariato per studenti e scuole

Celivo presente a Genova per l’edizione 2025 del Festival Orientamenti

Dal 18 al 21 novembre 2025, Celivo — il Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova — sarà presente alla trentesima edizione del Festival Orientamenti, che si svolge ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico.

Lo stand, collocato nell’area “Conosci la società”, è dedicato a presentare agli studenti e ai docenti le opportunità concrete di volontariato attive sul territorio genovese.

Cosa offre lo stand Celivo: percorsi didattici, scuola–lavoro e volontariato universitario

Insegnanti e studenti potranno scoprire diversi percorsi proposti da Celivo:

Il progetto “Giovani/Scuola”, pensato per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà.

Percorsi di formazione scuola–lavoro realizzati insieme alle scuole superiori e agli Enti del Terzo Settore, in linea con le normative sull’alternanza/istruzione-lavoro.

Il progetto “UNIverso”, rivolto agli universitari dell’Università di Genova che possono ottenere crediti formativi (CFU) attraverso esperienze di impegno civico.

Inoltre, colloqui di orientamento al volontariato personalizzati per aiutare i giovani a individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini e disponibilità.

Perché partecipare e come contattare Celivo

«Per Celivo, Orientamenti è sempre un’occasione preziosa di incontro – sottolinea Maura Turchi, responsabile del progetto Giovani/Scuola – perché ci permette di avvicinare i ragazzi a esperienze che possono davvero arricchire il loro percorso formativo e personale. Nel nostro spazio dedicato inviteremo gli studenti a mettersi in gioco» (comunicato Celivo). Per chi non potesse partecipare di persona, docenti e studenti possono comunque richiedere informazioni contattando Maura Turchi presso Celivo al numero 010 5956815 o via email.

Un impegno costante nel volontariato genovese

Celivo è l’ente di secondo livello per la città metropolitana di Genova: un’organizzazione di volontariato che supporta gratuitamente enti del Terzo Settore e promuove la cultura della partecipazione, senza distinzione tra associati o meno. L’intervento allo stand conferma la missione dell’ente: favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del volontariato, rafforzare il ruolo della cittadinanza attiva e offrire esperienze concrete di crescita personale e sociale.

