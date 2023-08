Un percorso lungo 118 anni

Il Bristol Palace di Genova, l’hotel simbolo dell’ospitalità cittadina conquista la quinta stella in un percorso lungo 118 anni.

La punta di diamante è la realizzazione della Suite Presidenziale La Superba già recentemente “testata” dal Principe Alberto di Monaco.

Così l’albergo liberty, gemma del Gruppo Duetorrihotels, offre il suo contributo alla straordinaria rinascita che sta attraversando la città di Genova.

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

Parliamo dell’hotel che ha ospitato Edmondo De Amicis e l’Imperatore Hirohito, Nureyev e Simon Peres, e più recentemente di Colin Firth.

Il simbolo di una Genova accogliente, aristocratica e cosmopolita. Ora che la città sta vivendo una nuova fase di crescita anche il Bristol Palace punta deciso verso il cielo, con la conquista della sua quinta stella.

È dal 1905 che questo palazzo art nouveau, in pieno centro, è il punto di riferimento per un pubblico internazionale e di alta gamma.

Sede di feste leggendarie e fucina di aneddoti. Come quello secondo cui Alfred Hitchcock si sarebbe ispirato al suo scalone liberty per il tema della spirale di Vertigo, negli ultimi anni l’hotel si è preparato per un salto di qualità.

Bristol Palace di Genova: parla il direttore Ferrando

“Cresciamo insieme a Genova. Ad incoraggiarci è stata proprio l’ondata di rinnovamento che attraversa il territorio” spiega il direttore Giovanni Ferrando.

“La città si sta ritagliando un ruolo sempre più importante sul mercato internazionale grazie a un piano di investimenti strutturali ambiziosi. Ed il Bristol con l’ottenimento delle 5 stelle vuole dare il suo contributo.

In questo percorso siamo sostenuti fortemente dal nostro gruppo Duetorrihotels, che gestisce hotel iconici di lusso nelle più belle città d’arte italiane”.

L’obiettivo è attrarre una clientela di fascia alta, desiderosa di godere di un servizio impeccabile, ma soprattutto di vivere un’esperienza non replicabile altrove.

Bristol Palace di Genova, Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels: custodi della memoria del territorio

“I nostri hotels hanno personalità” conferma Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels.

“Sono i custodi della memoria del territorio, moltiplicano la bellezza e l’attrattività dei luoghi in cui sono inseriti. Perciò abbiamo promosso una serie di investimenti che rafforzano il legame tra il Bristol Palace e Genova: un nuovo cinque stelle è un’eccellente notizia per il territorio e la sua economia”.

Per raggiungere questo traguardo l’hotel ha promosso un’operazione di rinnovamento sia sul piano strutturale che dei servizi.

Viene trasformata la proposta gastronomica, da sempre uno dei punti di forza del Bristol Palace.

Vengono rinnovati il Ristorante Giotto e la sua Terrazza, aperti anche alla clientela esterna, che potrà testare nuovi menù ed esperienze suggerite dall’ Executive Chef Enrico Lo Presti, coadiuvato dalla sua brigata.

Ma soprattutto nasce una nuova Suite Presidenziale, che diventa il nuovo fiore all’occhiello della struttura.

È stata battezzata La Superba, come Genova venne definita dal Petrarca, per rendere omaggio alla città.

Il primo ospite illustre è stato Alberto di Monaco, cliente affezionato del Bristol Palace, a Genova per ricevere la cittadinanza onoraria.

Il Principe ha potuto essere accolto nella Superba molto prima dell’inaugurazione ufficiale, godendo di un’anteprima della nuova Suite.

L’ambiente rappresenta un biglietto da visita non solo per il Bristol Palace, ma per tutta la città.

Una struttura di 170 metri quadri che si apre su un foyer dedicato che dà accesso alle camere, con due bagni completi di spa di ultima generazione con bagno turco, cromoterapia, aromaterapia, doccia emozionale, calidarium.

Con queste caratteristiche, l’hotel, conta di intercettare un pubblico desideroso di immergersi nel comfort e godere di servizi di alta fascia, nel cuore di una destinazione sempre più ambita dal turismo internazionale.

Bristol Palace, cinque stelle per Genova: i festeggiamenti

Il Bristol Palace vuole fortemente celebrare questo traguardo insieme a tutta la città.

Il prossimo 19 settembre, in Piazza De Ferrari, con un grande concerto della Storica Orchestra Filarmonica Sestrese, l’hotel sarà aperto a cittadini e ospiti. Verrà consegnata ufficialmente la targa delle 5 stelle da parte delle massime autorità.

L’hotel si trova in pieno centro, in via XX Settembre, a due passi dal Palazzo Ducale e da Piazza de Ferrari, dal teatro Carlo Felice e dai più importanti musei e palazzi di Genova. L’hotel, aperto nel 1905, da subito venne scelto come cornice per feste leggendarie.

Il Bristol Palace di Genova e l’Art Nouveau

La facciata e gli interni conservano intatto il fascino dello stile architettonico allora in voga, l’Art Nouveau.

Le atmosfere Liberty caratterizzano il palazzo: il simbolo di quell’epoca dorata è lo scalone ellittico in marmo bianco, in stile liberty, elemento visivamente di grande effetto scenico.

Un particolare architettonico di pregio che avrebbe ispirato al regista Alfred Hitchcock, in città per girare “Caccia al ladro”, il motivo della spirale che fa da leit-motiv al film Vertigo.

Sono 133 le camere e suite che si integrano con il comfort moderno, con dettagli di pregio che riassumono il meglio del Made in Italy in termini di lusso, qualità, servizi di altissima gamma, offrendo agli ospiti un’esperienza realmente immersiva nel cuore di Genova.

Tassello fondamentale dell’accoglienza è il ristorante Giotto, che accoglie gli ospiti in una sala affrescata. Il ristorante Giotto propone piatti di stagione a base di materie di primissima qualità appartenenti alla tradizione ligure e genovese.

Il Bristol Palace di Genova fa parte del gruppo Duetorrihotels

Bristol Palace, è uno dei quattro hotel ospitati in palazzi storici nel cuore delle principali città d’arte italiane e fa parte del gruppo Duetorrihotels.

Gli altri sono il Santa Barbara, business hotel a San Donato Milanese, e il budget hotel Alga a Milano.

Il Grand Hotel Majestic di Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze.