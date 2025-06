Il 9 giugno cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Genova

L’ing. Francesco Orrù lascia Genova: sarà il nuovo comandante a Torino

Lunedì 9 giugno è in programma un importante cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova. Dopo due anni e mezzo di servizio, l’ingegnere Francesco Orrù saluterà la città per assumere il ruolo di comandante dei Vigili del Fuoco di Torino. Durante il suo incarico genovese, Orrù ha coordinato numerose operazioni sul territorio, distinguendosi per competenza e spirito di collaborazione con le istituzioni locali.

“Lascio un Comando che mi ha dato molte soddisfazioni professionali e umane, ha dichiarato. Un ringraziamento sincero va a tutte le donne e gli uomini che operano con dedizione e competenza. Ho lavorato in un contesto in cui la sinergia tra enti è stata sempre orientata al bene della collettività”.

A Genova arriva l’ing. Luigi Giudice: una lunga carriera nei Vigili del Fuoco

A succedere a Orrù sarà l’ingegnere Luigi Giudice, 64 anni, laureato in ingegneria meccanica, con una lunga e articolata carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Entrato nel 1990, è diventato dirigente nel 2009, ricoprendo incarichi di comando a Nuoro, Isernia, Como, Sassari, Verona e, fino ad oggi, a Brescia. Giudice porterà a Genova la sua ampia esperienza, maturata in territori diversi e complessi.

“Questo sarà probabilmente il mio ultimo incarico nel Corpo – ha spiegato – e ringrazio il Dipartimento per aver scelto proprio Genova, un Comando di grande prestigio, da sempre all’avanguardia in tante competenze oggi diventate patrimonio dell’intero Corpo. Sono certo che questo territorio saprà offrirmi nuovi stimoli fino all’ultimo giorno del mio servizio”.

Genova, crocevia di competenze e innovazione nel Corpo dei Vigili del Fuoco

L’avvicendamento si inserisce in un momento cruciale per il Comando genovese, riconosciuto a livello nazionale per la sua operatività in contesti complessi, la capacità di risposta alle emergenze e l’innovazione tecnica. La figura dell’ing. Giudice, con il suo profilo esperto e la conoscenza approfondita della macchina organizzativa, garantirà continuità e rilancio all’attività del Comando nel capoluogo ligure.

