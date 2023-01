Il 1° Aprile torna la Rea Palus Race a Rapallo

Sono già aperte le iscrizioni all’ottava edizione della Rea Palus Race, una delle più famose gare OCR del calendario italiano e non solo in programma a Rapallo il prossimo 1 aprile. Le corse a ostacoli stanno ottenendo sempre più risalto, soprattutto dopo che questa particolare formula di gara è stata presa in considerazione come prova da inserire nel novero di quelle facenti parte del pentathlon moderno, in sostituzione dell’equitazione. Questo dovrebbe favorire un’ulteriore espansione della popolarità di queste gare, spettacolari come poche altre e con un afflusso sempre maggiore di partecipanti.

Per iscriversi conviene sbrigarsi: il 21 gennaio infatti è previsto il primo step di aumento delle tariffe. Fino ad allora il costo è di 49 euro per la categoria Open (non competitiva) che prevede 20 ostacoli nello spazio di 5 km e di 59 euro per gli Elite, per la gara assoluta con 21 ostacoli in 10 km. Tante saranno le novità di questa edizione, con alcuni ostacoli completamente rimodellati e rinnovati per fornire anche a chi è un habitué della gara ligure qualcosa di nuovo tutto da scoprire.

Quel che non cambia è la formula di gara, con partecipanti divisi in batterie di 40 concorrenti ognuna e classifica finale in base ai tempi registrati comprensivi delle eventuali penalità. Le gare scatteranno alle ore 10:00 dal Village costruito in zona Rotonda Marconi. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti e di ogni categoria, ma saranno tanti altri i premi a disposizione per una giornata che come sempre resterà nella memoria dei presenti.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, www.reapalusrace.it