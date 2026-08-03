Identità alias, FdI: Giunta Salis esulta per le persone trans, ma consulente Lgbtq+ discrimina i cattolici

Capogruppo comunale di Genova Alessandra Bianchi: “La consulente Lgbtq+ di Salis ha insultato e discriminato i cattolici e poi molti genovesi che hanno partecipato a una manifestazione. Ma la giunta di sinistra ora esulta per la questione delle identità alias”. Assessora comunale Rita Bruzzone (Pd): “Vogliamo che venga eliminato ogni ostacolo od occasione di disagio per le persone trans”

“Se è vero quanto dichiarato dall’assessore comunale Rita Bruzzone (Pd) per cui sulla questione delle ‘identità alias’ Genova ‘riafferma con forza il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione’ non posso fare a meno di chiedermi come mai la Giunta Salis scelga di far valere questo questo principio solamente a convenienza.

Perché, lo ricordo, è stato più volte giustificato il comportamento della consulente Lgbtqia+ che si è permessa di insultare e discriminare i genovesi per orientamento politico, credenza religiosa o, ancora più semplicemente, per aver preso parte a una manifestazione.

E, se è stata pronta ad accusare i cattolici rei di essere, tra gli altri, xenofobi e omofobi nulla ha detto per esempio sulla matrice islamica che ha fatto da regia al vile attentato di Berlino.

L’ennesima dimostrazione di come, pur di continuare a restare aggrappati alla propria narrazione faziosa, la Giunta Salis prediliga interventi dettati solamente dall’ideologia e volti al mero consenso elettorale”

Lo ha dichiarato oggi Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Genova.

Stamane i responsabili del Comune di Genova hanno riferito che Tursi “introduce l’identità Alias a tutela del personale dipendente e per la fruizione dei servizi civici e comunali da parte della cittadinanza. Lo fa attraverso un atto di indirizzo su proposta dell’assessora alle Pari opportunità e alle Politiche di genere Rita Bruzzone e approvato all’unanimità dalla Giunta Salis.

Tursi fornirà un profilo alternativo associando il nome di elezione del lavoratore o della lavoratrice ai sistemi informativi interni, ai cartellini di riconoscimento (badge), alle caselle di posta elettronica e agli strumenti di identificazione visiva aziendali.

L’aspetto altamente innovativo del provvedimento risiede nell’estensione dell’identità Alias ai rapporti con l’utenza esterna nei servizi caratterizzati da fruizione continuativa o ricorrente come biblioteche, musei, impianti sportivi e altri servizi di comunità.

E l’assessora Rita Bruzzone ha aggiunto: “L’adozione della carriera e dell’identità Alias non è soltanto un dovere, ma è anche e soprattutto un chiaro segnale di riconoscimento, civiltà e rispetto che vuole tutelare le persone transgender all’interno del nostro Ente e la cittadinanza nell’interfacciarsi con i servizi civici.

Vogliamo che venga eliminato ogni ostacolo od occasione di disagio per le persone trans, sia sui luoghi di lavoro comunali che nell’accedere alle nostre strutture, di ogni tipo.

Genova riafferma con forza il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione e omolesbobiatransfobia, e lo facciamo attuando i principi previsti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e gli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono garantendo la dignità e il diritto all’autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e all’identità di genere”.