IAM Genova: scoperti 65 falsi autonomi in una cooperativa edile, maxi recupero contributivo da oltre 2 milioni di euro

Operazione dell’Ispettorato del lavoro di Genova nel settore edile

Prosegue l’attività di contrasto dell’IAM – Ispettorato d’Area Metropolitana di Genova – contro i fenomeni elusivi legati ai falsi rapporti di lavoro autonomo. Una recente operazione ha portato alla luce una grave irregolarità in una cooperativa edile attiva su numerosi appalti nel territorio provinciale, dove 65 lavoratori autonomi artigiani risultavano in realtà dipendenti subordinati a tutti gli effetti.

Falsi autonomi in realtà subordinati

L’ispezione ha rivelato che, sin dalla costituzione della cooperativa nel 2022, tutti i soci lavoratori erano formalmente registrati come autonomi, ma di fatto operavano sotto vincoli di orario, direttive e modalità operative imposte dai responsabili della cooperativa.

I lavoratori, in gran parte di nazionalità extracomunitaria, non disponevano di mezzi propri né di autonomia gestionale, ricevendo compensi calcolati in base alle ore effettivamente lavorate.

Un sistema controllato dalla cooperativa

Le verifiche hanno inoltre accertato che la cooperativa gestiva direttamente ogni aspetto amministrativo e fiscale dei soci: dalle iscrizioni alla Camera di Commercio alla contabilità, fino alla predisposizione delle fatture mensili, tutte redatte da un unico commercialista di fiducia.

Questo assetto organizzativo, completamente centralizzato, ha confermato la natura subordinata e non genuina dei rapporti di lavoro dichiarati.

Recupero contributivo e segnalazione al MIMIT

L’attività ispettiva ha portato al disconoscimento di 65 posizioni fittizie e al conseguente re-inquadramento dei lavoratori come subordinati, con un recupero contributivo complessivo pari a 2.325.000 euro.

La cooperativa, risultata priva dei requisiti di genuinità, è stata segnalata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per l’avvio della procedura di scioglimento.

