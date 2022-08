I prossimi appuntamenti con la cultura a cura del MuSel di Sestri Levante, riprendono le attività per famiglie e gli ingressi gratuiti

I prossimi appuntamenti con la cultura a cura del MuSel di Sestri Levante, organizzate appunto la prima domenica di ogni mese. A grande richiesta, domenica 4 settembre alle ore 21, viene riproposta Nel nome di Santa Caterina, la visita guidata già offerta dall’Associazione Guide Turistiche della Liguria in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, con approfondimento sul tema degli oratori e delle confraternite.

Forse non tutti sanno, infatti, che proprio a Sestri Levante ha sede una delle pochissime confraternite ancora attive nella Liguria di Levante, la Confraternita di Santa Caterina, che fa vivere sia i suggestivi resti dell’antico Oratorio, sia la chiesa di San Pietro in Vincoli, nel cuore del centro storico. La visita guidata, organizzata proprio in collaborazione con la Confraternita, permetterà di visitare straordinariamente i resti dell’Oratorio di Santa Caterina e la chiesa di San Pietro in Vincoli, entrambi scrigni di storia e di arte.

L’iniziativa avrà un costo promozionale di 3 euro a partecipante e ogni offerta in più sarà destinata al restauro del tetto della Chiesa di San Pietro in Vincoli che si sta rendendo sempre più necessario; per partecipare si richiede la prenotazione entro le ore 13 del 4 settembre contattando il n. 0185 478 530 oppure email iat@mediaterraneo.it.

Dopo il successo de “I Mercoledì del MuSel”, degli incontri culturali e delle visite guidate proposte dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano, con mercoledì 7 settembre si dà avvio a una programmazione di settembre non solo fra letteratura, storia e archeologia, ma anche tra ambiente e viaggi, pur rimanendo sempre nel “filone” dei “personaggi”, in questo caso coinvolgendo giovani ricercatori che si sono contraddistinti per particolari studi e ricerche.

E’ questo il caso, per esempio, di Davide Vivado, dottorando in Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Genova.

Fa parte del gruppo di ricerca di Oceanografia Chimica e si occupa di studiare i cicli bio-geo-chimici degli elementi (es. ferro, azoto, fosforo…) e il sistema del carbonio inorganico e l’acidificazione dovuta all’aumento della CO2 atmosferica. Vivado è anche inserito nel Programma Nazionale di Ricerca in Antartide e ha partecipato alla campagna oceanografica della XXXV spedizione italiana in Antartide.

Nell’incontro “Antartide: cuore freddo del pianeta” previsto per mercoledì 7 settembre alle ore 21, in sala Bo a Palazzo Fascie a Sestri Levante, Davide Vivado approfondirà le caratteristiche principali dell’Antartide, il suo ruolo chiave nella regolazione globale del clima e le principali ricerche scientifiche che vengono condotte in quest’area.

I processi di raffreddamento e congelamento che avvengono nell’Oceano Meridionale producono infatti acque marine fredde e dense che, sprofondando, avviano lo schema di circolazione oceanica globale. Il rinnovo delle acque oceaniche abissali grazie allo sprofondamento di acque superficiali influenza la capacità degli oceani di assumere dall’atmosfera oltre che calore, anche ossigeno e gas serra tra cui CO2 al punto che le aree polari si definiscono “pozzi”.

Purtroppo, le regioni polari in grado di arginare l’aumento dell’effetto serra, risentono del riscaldamento globale più di altre aree e la formazione di acque dense o la loro azione pozzo si potrebbe indebolire in futuro. Le ricerche condotte in Antartide e in particolare gli studi oceanografici si incentrano sullo studio di questi fenomeni permettendo di formulare anche alcune ipotesi su come il cambiamento climatico potrebbe condizionare le proprietà di queste aree così importanti per l’intero pianeta.

L’incontro è a partecipazione libera e gratuita, ed è organizzato da Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite Musel, Sistema Bibliotecario Urbano e LabTer Tigullio, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova.

Nel pomeriggio di sabato 10 settembre verrà invece proposta una minicrociera con aperitivo a bordo del leudo “Nuovo aiuto di Dio”, l’ultimo leudo navigante: l’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con l’Associazione Amici del Leudo e il MuSel – Museo Archeologico e della Città organizza infatti “A bordo del Leudo: dal museo al mare”: per partecipare occorre prenotarsi al n. cell. 3407713054; email: vcavalieri@solidarietaelavoro.it