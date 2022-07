I giovani del Park Tennis Genova promossi in serie B

Il Park Tennis Genova ottiene la promozione in B al Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli. Un percorso estremamente positivo con il superamento a testa alta delle difficoltà evidenziate partita dopo partita grazie alla consapevolezza di poter contare sul un grande gruppo.

I giocatori sono Matteo Micali (2.5), Filippo Verdese (2.5), Guglielmo Verdese (2.5), Davide Cortimiglia (2.5), Guglielmo Merighi (2.4), Tommaso Lippolis (2.6), Nicola Musso (2.7) e l’emergente tredicenne Elia Ruffino (3.3).

“A far la differenza è il fatto che ci vogliamo tutti bene e io, personalmente, sono felice di esser considerato da loro un riferimento non solo tennistico – afferma il maestro Andrea Dalla Giovanna – I ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento ai colori del Circolo, tra impegni internazionali e alcuni problemini fisici”. La certezza della promozione è arrivata grazie al 5-1 registrato nei campi di via Zara e il 2-0 in trasferta.

Sorrisi per i giovani del Park anche nelle finali dei Campionati regionali FIT. Grande prestazione per Victoria Lanteri Monaco che si impone nell’ultimo atto sulla finalese Viola Severi, in allenamento con il Park da un paio di mesi e pronta a passare in gialloblù alla fine dell’anno. Victoria e Viola sono state premiate nella categoria Under 11 dall’assessore regionale allo sport Simona Ferro.

Ancora Park tra gli Under 12 con Vincenzo Curinga bravo a sconfiggere nell’ultimo atto Mattia Strazza del Golf e Tennis Rapallo. Nella finale Under 16, invece, Lucia Gaio cede dopo un serratissimo confronto a Lucia Tognoni del TC Genova.

Tre i semifinalisti. Si tratta di Alessandro De Angelis e Francesco Motto, in evidenza nella categoria Under 15, ed Elia Ruffino, ben comportatosi tra gli Under 13.