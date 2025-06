“I colori del silenzio” di Raffaella Folle a Santa Margherita Ligure.

“I colori del silenzio” la mostra Urbex di Raffaella Folle presso la Galleria Cella Art & Communication di Santa Margherita Ligure è stata inaugurata il 14 giugno 2025 ed è visitabile fino al 3 luglio 2025.

Raffaella Folle: una bambina curiosa

Raffaella Folle è un’esploratrice appassionata che ha trasformato il suo smartphone in uno strumento d’arte. Ama scovare luoghi abbandonati e dimenticati, curiosa verso gli spazi nascosti fin da bambina.

Cresciuta in un ambiente dove la memoria e la scoperta sono dei valori è un’artista non convenzionale. La sua passione diventa avventura nella scoperta di luoghi celati. Osa esplorare dove altri non osano.

Una memoria antica dalla bellezza effimera

Raffaella Folle è una fotografa che immortala luoghi abbandonati di campagne e periferie cittadine. Una memoria antica fatta di spazi fragili e silenziosi.

Le sue fotografie ritraggono luoghi pieni di oggetti comuni divorati dal tempo, ma pur sempre vivi e Raffaella sa cogliere perfettamente questa vita.

I suoi scatti si fanno preziose testimonianze di quella bellezza effimera che risiede nel decadimento. Il suo è un approccio intuitivo e spontaneo che cattura immagini e restituisce emozioni.

“I colori del silenzio” Dove cade la luce

Il suo racconto visivo è vivace e ricco di luce e colore. La sua arte sta nel cogliere la poesia di luoghi abbandonati del passato e restituirla in un presente lontano.

“I colori del silenzio”: quando il colore si fa protagonista

“I colori del silenzio” di Raffaella Folle a Santa Margherita Ligure. Nell’allestimento le fotografie esposte dell’artista Raffaella Folle presentano una particolare attenzione al colore, come elemento di sopravvivenza al tempo e al degrado. Immagini dai colori vividi e brillanti. Nessun utilizzo di filtri.

L’abbandono diventa poesia dove i protagonisti sono la natura, il tempo e la storia. Passano molti anni ma i colori resistono e ci restituiscono una rara ed inaspettata bellezza.

Un occhio attento e sensibile alla luce

L’occhio attento e sensibile dell’artista coglie particolari di inusitata e struggente bellezza, in uno spazio dove regna l’abbandono più totale.

L’artista disegna con le inquadrature e pennella con la luce; coglie sfumature, forme e riflessi particolari.

Un passato che torna alla ribalta con un “click”

Stanze dove il tempo sembra essersi fermato improvvisamente; luoghi destinati a scomparire che attraverso gli scatti dell’artista riprendono vita e forma inaspettatamente.

Un passato sbiadito che torna alla ribalta con un click.

“I colori del silenzio” Ombre in salita

Mobili intatti, pianoforti impolverati, quaderni manoscritti, libri antichi, spazzole per capelli, lavatoi, vecchi bauli, culle per neonati, orsacchiotti, mappamondi, macchine da cucire e tutto un mondo che potrete scoprire in questo allestimento presso la Galleria Cella di Santa Margherita Ligure.

Raffaella Folle osserva, scatta e questi stessi oggetti prendono forma, raccontano il passato che hanno vissuto. O perlomeno ce lo fanno immaginare ad occhi aperti.

Crediamo che in questo stia la sua arte di fotografa appassionata: restituirci un mondo perduto con la bellezza che quel mondo cela e mantiene ancora intatto.

A tu per tu con Raffaella Folle

Abbiamo intervistato l’artista Raffaella Folle e le abbiamo fatto qualche domanda per capire meglio chi è e cosa fa.

Le domandiamo: “Folle di nome e di fatto?” E lei ci risponde: “ Assolutamente!”

In effetti girare l’Italia nel proprio tempo libero per scovare luoghi dimenticati e spesso impervi e immortalarli attraverso fotografie che si fanno arte, non è proprio da tutti.

Urbex che passione!

Ci racconta che cos’è l’Urbex intesa come esplorazione urbana. Chi fa Urbex è alla ricerca di luoghi abbandonati.

“E’ un po’ come se fosse un’archeologia moderna” ci confessa Raffaella. E’ un cercare ciò che gli altri hanno abbandonato.

Nell’Urbex non si tocca nulla, non si porta via niente; c’è grande rispetto per la proprietà altrui. Raffaella ci racconta di aver trovato gli oggetti più svariati e curiosi.

I colori del silenzio Raffaella Folle a Santa Margherita Ligure: Sono una persona appassionata e amo la vita

Raffaella Folle si definisce: “Una persona molto passionata, amante della vita a tal punto da cercarla in luoghi dove apparentemente non c’è più”.

Da bambina desiderava fare l’archeologa Raffaella, interessata da sempre alla storia dei luoghi abbandonati, perché convinta che abbiano qualcosa da raccontare.

Passione o missione?

A sentirla parlare con tanta passione per quello che fa, ci fa credere che siamo davanti ad una specie di missione: tirar fuori ciò che non si vede restituendone una profonda bellezza. Non si tratta di semplice gusto dell’esplorazione.

Dove le persone vedono il degrado Raffaella Folle intravede qualcosa di interessante che, attraverso il suo scatto, diventa Arte.

I colori del silenzio Raffaella Folle a Santa Margherita Ligure: un orsacchiotto guardiano del tempo

Mentre osserviamo le sue fotografie esposte nella mostra: “ I colori del silenzio” ci colpiscono i colori di pareti, tende, finestre.

Un divano che diventa arte nel suo abbandono totale divorato da foglie autunnali. Un lampadario stagliato su uno sfondo chiaro e neutro che narra di un tempo sospeso. Una porta dal colore rosa intenso, per niente scalfito dal tempo che passa.

Un orsacchiotto appoggiato sul tavolo guardiano e spettatore dagli occhi dolci. I riflessi di una tenda sullo specchio di un armadio in legno; quasi un ingresso nell’aldilà. Un libro appoggiato su una sedia che sembra non aspettare altro che di essere letto.

“I colori del silenzio” L’ultimo spettatore

A tu per tu con Barbara Cella

Barbara Cella, la titolare della Galleria Cella Art & Communication di Santa Margherita Ligure ci racconta di aver conosciuto Raffaella Folle grazie ad un’amica in comune.

Si è subito innamorata delle sue fotografie che definisce: “Poesie visive” dove è come se gli abitanti di quei luoghi le avessero abbandonate frettolosamente nello stesso istante dello scatto dell’artista.

“I colori del silenzio”: vita che c’era e non c’è più

Seconda esposizione per Raffaella Folle presso la Galleria di Barbara Cella, questa volta tutta dedicata al colore.

Colori meravigliosi che raccontano storie, vita vissuta che non si conosce ma si può immaginare. Vita che c’era e non c’è più.

“I colori del silenzio” L’abbraccio verde dell’oblio

Contrasti di luci, forme e colori la mostra “I colori del silenzio” di Raffaella Folle.

Un’occasione unica per immergersi in un mondo lontano che non immaginiamo, fatto di memorie e di silenzi. Lo sguardo di Raffaella Folle ci accompagna in questo viaggio nel tempo e ci restituisce un’emozione unica. Sabrina Malatesta

“I colori del silenzio”. Dal 14 giugno al 3 luglio 2025 presso Cella Art & Communication.

Corso Marconi 2 – Santa Margherita (GE). Ingresso libero.

Orari di apertura: mercoledì/domenica h. 10,30-13,00 / 16,30-19,30

Contatti: +39 3474342639

