I 16 chili di cocaina liquida? Commessa sudamericana alla gip: pensavo fossero profumi

“Non sapevo ci fosse cocaina, pensavo fossero profumi e generi alimentari”.

In sintesi si è difesa così, davanti alla gip del Tribunale di Genova Camilla Repetto, la 35enne di nazionalità ecuadoriana, dipendente di un supermercato in corso Europa, arrestata nei giorni scorsi dagli investigatori della Squadra mobile con l’accusa di detenzione di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità.

L’operazione antidroga era scattata il 31 ottobre, dopo una segnalazione.

I poliziotti, insieme all’unità cinofila che ha subito fiutato la droga nell’armadietto della donna, si erano presentati sul posto di lavoro della sudamericana.

All’interno dell’armadietto del supermercato, hanno trovato il borsone con 21 confezioni di presunti prodotti alimentari e cosmetici, ma in realtà i flaconi contenevano oltre 16 chili di cocaina liquida.

La commessa 35enne, assente al momento della perquisizione, era stata rintracciata e arrestata poco dopo.

Davanti alla gip ha sostenuto di avere custodito la borsa per conto di un amico, indicandone anche il nome, e di ignorare il vero contenuto.

Una versione che non ha convinto la gip, che ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere, ritenendo il racconto “inverosimile” e sussistente il pericolo di reiterazione del reato.

