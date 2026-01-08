Hard Rock Night al Crazy Bull di Genova: sabato 10 gennaio 2026 una serata tra rock e inediti

Ground And Leaves, Lizard Liguria e Radia protagonisti di una lunga notte di musica dal vivo nel cuore di Genova

Sabato 10 gennaio 2026 il Crazy Bull di Genova diventa il punto di riferimento per gli appassionati di rock con la Hard Rock Night, una serata dedicata alla scena musicale locale tra brani originali, energia dal vivo e atmosfere potenti. Il locale di via Enrico Degola, da anni spazio attivo per la musica live in città, ospita un evento che mette al centro il rock nelle sue diverse declinazioni, valorizzando band emergenti e realtà consolidate del territorio ligure.

L’appuntamento si inserisce nel calendario invernale del Crazy Bull come occasione di incontro tra pubblico e musicisti, con ingresso libero e apertura dei cancelli fissata alle 19:30, per una serata che si preannuncia intensa e partecipata.

Ground And Leaves: l’apertura tra inediti e identità sonora

Ad aprire la Hard Rock Night saranno i Ground And Leaves, che porteranno sul palco i propri brani inediti. La band propone un sound radicato nel rock contemporaneo, costruito su riff energici e atmosfere evocative, dando il via alla serata con un set pensato per introdurre il pubblico in un percorso musicale fatto di personalità e ricerca sonora.

Lizard Liguria, tecnica e passione per il rock

A seguire sarà il turno di Lizard Liguria, storica realtà didattica e musicale del territorio genovese, conosciuta per il suo ruolo nella formazione di musicisti e band. Sul palco saliranno allievi e maestri, uniti in un set che mette in evidenza tecnica, esperienza e passione per il rock, confermando il legame tra didattica musicale e performance dal vivo che da sempre caratterizza il progetto Lizard.

Radia e “La giostra della paura”, il rock genovese anni ’90

La serata proseguirà con i Radia, che presenteranno dal vivo l’album di inediti “La giostra della paura”. Il disco rappresenta un momento significativo nel percorso artistico della band genovese, con sonorità che richiamano il rock italiano degli anni ’90 e atmosfere dense di tensione emotiva. Il live al Crazy Bull segna un’occasione importante per ascoltare dal vivo un lavoro maturo, capace di coniugare introspezione e impatto sonoro, rafforzando l’identità dei Radia all’interno della scena rock locale.

Informazioni sull’evento al Crazy Bull

La Hard Rock Night è in programma sabato 10 gennaio 2026 presso il Crazy Bull di Genova, in via E. Degola 4. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 19:30 e l’ingresso è libero, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati di musica dal vivo e rock.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube