Guido Rossa, Schlein a Genova: ricordarlo è impegno importantissimo

“Ricordare Guido Rossa è importantissimo perché vuol dire ricordare il coraggio di chi ha pagato purtroppo con la vita, ucciso dalle Brigate Rosse, il coraggio e i suoi valori di giustizia e a difesa della democrazia. Un insegnamento che vale ancora oggi, una lezione che dobbiamo trarre ancora oggi”.

Lo ha dichiarato oggi a Genova la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha partecipato alla commemorazione del sindacalista Guido Rossa, ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse.

“Perché Guido Rossa era un sindacalista – ha aggiunto Schlein – che ha avuto il coraggio di denunciare il terrorismo, di prenderne la massima distanza sapendo che avrebbe corso dei rischi.

È cambiato tutto dopo la morte e dopo il coraggio di Guido Rossa e questo credo che abbia contribuito a cambiare il corso degli eventi e anche a fondare un pezzo dell’identità importante di questa città e non solo di questa città.

È per questo che avevo piacere di essere qui a Genova in questo momento a questa commemorazione insieme alle forze sindacali.

Perché questo ci ricorda che le forze sindacali hanno combattuto il terrorismo e l’hanno fatto con nettezza e l’hanno fatto senza ambiguità e Guido Rossa è esattamente un simbolo di questo. Era un uomo di sinistra, attivo, militante e ci ricorda quella sinistra che ha sempre combattuto il terrorismo e l’eversione con in mano ben saldi i valori della nostra Costituzione antifascista.

Per questo ci tenevo a essere qui oggi per questa commemorazione, so che è molto importante non soltanto per Genova, anzitutto per Genova, per la storia e l’identità di questa città, ma è importante per la storia di tutto il Paese.

Ha segnato proprio una svolta e ci ha ricordato quanto è importante avere il coraggio di battersi per i propri valori di giustizia e per i valori costituzionali”.

