Gruppo Grendi potenzia la flotta: quinta nave Ro-Ro in arrivo a giugno 2026

Il Gruppo Grendi chiude il 2025 annunciando l’ingresso di una nuova nave Ro-Ro nella flotta, che entrerà in servizio a giugno 2026 con un contratto di noleggio a lungo termine di cinque anni. La nuova unità, realizzata dai cantieri Visentini, porterà a cinque le navi operative del gruppo di logistica integrata, confermando il consolidamento della presenza del Gruppo Grendi sulle linee nazionali e internazionali. Come da tradizione, il nome della nave sarà scelto attraverso una votazione online aperta a dipendenti, fornitori e clienti, seguendo il modello adottato per le precedenti unità Rosa dei Venti, Grendi Futura e Grendi Star.

Efficienza, sostenibilità e capacità di carico

La nuova nave è progettata per garantire massima efficienza e sostenibilità ambientale. Dotata di scrubber e predisposta per l’utilizzo di metanolo e cold ironing in porto, la nave è pronta per l’alimentazione elettrica da terra. Potrà trasportare rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo, assicurando flessibilità e affidabilità ai clienti del Gruppo. L’amministratore delegato Antonio Musso sottolinea: “Questa quinta nave ci permette di rafforzare il nostro modello operativo, aumentare la capacità di stiva e garantire un servizio più efficiente e sostenibile, in linea con l’impegno verso trasporti Ro-Ro sempre più ecologici.”

Caratteristiche tecniche della nuova nave

La nuova unità presenta specifiche all’avanguardia per la navigazione e la logistica: una lunghezza totale di 204 metri, larghezza di 26 metri, stazza lorda di 13.400 tonnellate e capacità di carico di 3.000 metri lineari (952 TEU), con velocità di crociera di 21 nodi. La costruzione è prevista per il 2026 presso i cantieri Visentini.

Il Gruppo Grendi: storia e servizi integrati

Nato a Genova nel 1828 come impresa familiare, il Gruppo Grendi è oggi un operatore marittimo e logistico integrato, attivo in trasporti nazionali e internazionali, magazzinaggio e distribuzione, linee marittime nazionali tra Marina di Carrara, Cagliari e Olbia, terminal portuali Ro-Ro e Lo-Lo, servizi feeder e linee internazionali verso il Nord Africa, oltre al trasporto di pezzi speciali e nave taxi. Nel 2021 il gruppo è diventato Società Benefit, unendo obiettivi economici a impatti positivi su ambiente, comunità e collaboratori, e da ottobre 2025 fa parte del movimento internazionale B Corp.

Grazie a percorsi intermodali ottimizzati, unità di carico sostenibili e sistemi avanzati di stivaggio, il Gruppo Grendi garantisce logistica efficiente e a basso impatto ambientale. Nel 2024 il fatturato consolidato ha raggiunto 118 milioni di euro, con 254 dipendenti diretti e circa 400 nell’indotto.

