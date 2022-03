Grosseto-Entella 1-0, continua il mal di trasferta per i liguri

Ci si aspettava una partita dai ritmi bassi e con poche opportunità per fare male, sensazioni della vigilia confermate. Il Grosseto è cinico, si porta in vantaggio alla prima situazione utile e sfiora a più riprese il raddoppio. Sterile la manovra offensiva dell’Entella, troppo poco per fare male a una difesa attenta e agguerrita.

La prima vera e unica occasione dei primi 45 di gioco è quella che porta al gol di Nocciolini. Suggerimento in verticale per il numero 99, movimento da attaccante navigato a tagliare dietro Chiosa, conclusione angolata con il destro e vantaggio dei padroni di casa.

Partono forte le due squadre nella seconda frazione, dopo poco più di 2 minuti il Grosseto sfiora per due volte il raddoppio, il legno ferma la conclusione di Raimo, poco preciso sulla ribattuta Piccoli, destro fuori dallo specchio gestito da Barlocco.

Sul ribaltamento di fronte l’occasione ce l’ha l’Entella, cross di Schenetti dalla sinistra, Magrassi prova a girarla con la testa, sfera di poco a lato.

Tornano ad abbassarsi i ritmi nella fase centrale del secondo tempo, il Grosseto ha una nuova occasione al minuto 79: recupera sulla trequarti Raimo, progressione e piazzato col destro, Borra devia sul palo.

All’87’ l’occasione più nitida per il pareggio biancoceleste, Meazzi scodella per Morra, colpo di testa del numero 11, uno strepitoso Barosi a mano aperta salva i suoi.

All’Entella non bastano i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro per trovare il pari. I 3 punti in palio vanno al Grosseto.