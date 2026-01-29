Green Pearl entra in servizio: nuova nave GNL di Axpo nel Mediterraneo

Presentata a Genova l’unità dual fuel dedicata alla distribuzione di GNL e Bio-GNL tra porti, navi e trasporto terrestre

A Genova ha preso ufficialmente il via l’operatività di Green Pearl, nuova nave gasiera dedicata al trasporto e al rifornimento di gas naturale liquefatto e Bio-GNL nel bacino mediterraneo. L’unità è impiegata da Axpo Solutions AG sulla base di un contratto di noleggio di lungo periodo e rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo della logistica energetica small scale, con particolare attenzione alla flessibilità operativa e alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

Un progetto industriale a filiera italiana

La nave è stata realizzata dal cantiere genovese San Giorgio del Porto per G&H Shipping, società armatoriale nata dalla collaborazione tra Gas and Heat e lo stesso cantiere, alla quale si è successivamente aggiunta Sofipa, holding del gruppo armatoriale Ottavio Novella. Il progetto ha coinvolto competenze industriali e tecnologiche maturate sul territorio, consolidando il ruolo di Genova come polo di riferimento per l’innovazione navale legata ai combustibili alternativi.

Caratteristiche tecniche e capacità operative

Green Pearl è una nave dual fuel a propulsione elettrica, lunga circa 117 metri e con una capacità di carico pari a 7.500 metri cubi di GNL. È progettata per operare sia nel rifornimento diretto tra navi, sia nella distribuzione verso autocisterne a terra, consentendo una gestione più efficiente delle forniture energetiche su scala ridotta. Questa doppia modalità permette di accorciare la catena logistica e di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze dei porti e degli operatori del trasporto marittimo e stradale.

Supporto alla transizione energetica

L’entrata in servizio della nave rafforza le infrastrutture dedicate ai combustibili a minore impatto ambientale, favorendo la diffusione del GNL e del Bio-GNL come soluzioni di transizione per la decarbonizzazione dei trasporti. L’unità contribuisce anche al miglioramento della sicurezza energetica, ampliando le possibilità di approvvigionamento nei principali scali del Mediterraneo occidentale e lungo le coste italiane.

Axpo e la strategia sullo small scale LNG

Per Axpo, Green Pearl si inserisce in un percorso di sviluppo orientato al consolidamento del mercato small scale del gas naturale liquefatto. L’obiettivo è rendere disponibili soluzioni affidabili e a basse emissioni per il settore marittimo, sostenendo al contempo la crescita delle filiere dei combustibili rinnovabili. L’Italia assume in questo contesto un ruolo centrale come hub logistico ed energetico nel Mediterraneo.

Operatività nel Mediterraneo

L’area di impiego della nave comprende prevalentemente il Mediterraneo occidentale, con operazioni adattabili alle necessità di rifornimento nei diversi porti. La flessibilità di utilizzo consente di servire navi e infrastrutture terrestri, ampliando le opportunità di distribuzione del GNL e del Bio-GNL e rafforzando la rete di approvvigionamento energetico regionale.