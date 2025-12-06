Grave incidente in moto nel sottopasso di Caricamento a Genova: 40enne trasferito in codice rosso

Nella notte un motociclista in codice rosso all’ospedale dopo una caduta autonoma nel tunnel di Caricamento: traffico bloccato per ore, dinamica ancora da chiarire

Durante le prime ore di questa mattina, intorno alle 4, un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito cadendo con la propria moto nel sottopasso di Sottopasso di Caricamento, a Genova. Si trattava di un incidente autonomo: secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo senza che fossero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza del Croce Verde Genovese e l’automedica del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino per un trauma cranico e facciale.

Rilievi, chiusura del tunnel e successiva riapertura

Immediatamente dopo l’incidente, la polizia locale ha disposto la chiusura del sottopasso per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’asfalto. Inizialmente la barriera è stata chiusa su entrambe le direzioni, poi è stata riaperta la carreggiata in direzione ponente dopo circa due ore, mentre la corsia verso levante è rimasta interdetta fino a metà mattina, provocando deviazioni e disagi al traffico.

Condizioni del ferito e gravità dell’impatto

Secondo quanto riportato, il 40enne sarebbe stato sbalzato per decine di metri dopo la perdita di controllo del veicolo. Il trauma cranico e facciale ha reso necessario un trasporto d’urgenza in codice rosso. I soccorsi hanno agito tempestivamente e l’uomo è stato intubato prima del trasferimento al pronto soccorso. Al momento non emergono dettagli precisi sulla prognosi né su eventuali responsabilità: la dinamica resta da chiarire.

Un tunnel con precedenti: la pericolosità del sottopasso di Caricamento

Il sottopasso di Caricamento non è nuovo a incidenti gravi. Nell’agosto 2024 un motociclista di circa 30 anni aveva perso la vita in condizioni analoghe: anche in quel caso si parlava di una caduta autonoma nel tunnel, senza altri veicoli coinvolti. Un precedente importante che solleva interrogativi sulla sicurezza di quella tratta, soprattutto per mezzi a due ruote.

Negli ultimi anni, il sottopasso è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione: le opere hanno incluso la sostituzione dell’illuminazione con impianto a LED, il rifacimento delle pareti laterali, la messa in sicurezza delle strutture, nuove canalizzazioni per la raccolta di acqua percolante e l’installazione di barriere che dividono le carreggiate.

