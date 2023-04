Grandi racchette agli Internazionali d’Italia di Alassio

ALASSIO- Sono in corso di svolgimento all’ Hanbury Tennis Club di Alassio i 54esimi Campionati Internazionali d’Italia di tennis della categoria Master. Sui campi in terra rossa alassini sono in competizione centinaia di tennisti provenienti da quattro continenti, 25 le nazioni, per 42 tabelloni complessivi. Gli incontri, che si svolgono nel circolo tennistico che proprio quest’anno compirà cento anni di vita, sono iniziati sabato 8 aprile.

Ci sono in gara personaggi di spicco che si trovano nelle parti alte delle classifiche e del ranking mondiale come i tedeschi Klaus Moser e Verana Bauer Joechle, che hanno più di duemila punti nella classifica Over 30, Sacha Moeller (Germania) a quasi 3000 negli Over 35, Gerard Falche (Germania) a 2.800 punti negli over 45. Tra i favoriti anche l’austriaco Peter Geppel a 1.930 punti (Over 50) insieme al tedesco Michael Austen a 2400, mentre in campo femminile nelle Over 45 c’è l’argentina Silvina Delgado a quota 2.650.

Fra le Over 50 a godere del favore del pronostico è invece l’italiana Alessia Zerbino (3100). Italiane anche le grandi pronosticate fra le Over 55: Simona Isidori (2875) ed Elena Scola (2800). Tre italiani i meglio classificati fra gli Over 60: Fernando Cavalleri(2230), Federico lenzi (1630) e Gianni gentile (1140), mentre fra le donne laura De Vittori (Italia, 2600) se la dovrà vedere con la spagnola Magda Gual Leo (2300) e la tedesca Ellen Naumann (1950).

Olandese il pronosticato fra gli Over 65: è Frits Raijmakers (3100), mentre fra le donne è la statunitense Carolyn Nichols. Andrew Rae, australiano con i suoi 4000 punti non dovrebbe trovare avversari in grado di impensierirlo fra gli Over 70, mentre nella setssa categoria la tedesca Reinhilde Adams sopravanza di grand lunga tutte le avvensarie con i suoi 3480 punti. Inglese è invece il più forte fra gli Over 75: è Chris Ornstein (2450), la francese Gail Benedetti (3575) in campo femminile. Tutta italiana la sfida negli Over 80 con Giuseppe Losego (2800), Roberto Franco Fumagalli (2600), Giuseppe Vento (1705) e Paolo Occhpinti (1590). Infine lo spagnolo Antonio Carreno Pubill (2600) è il più atteso fra gli Over 85.

CLAUDIO ALMANZI