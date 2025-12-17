Grandi festeggiamenti ad Albenga per Santa Lucia

Albenga. E’ stata una grande kermesse piena di eventi, appuntamenti ed incontri ufficiali e non, la celebrazione della Festa di Santa Lucia ad Albenga. In occasione della ricorrenza è giunta dalla Sicilia una nutrita delegazione proveniente da Villalba che ha partecipato alle manifestazioni culturali, gastronomiche e religiose che sono state organizzate appositamente per rinsaldare i rapporti di amicizia fra le due comunità. A guidare le delegazioni ufficiali il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e la sindaca di Villalba Maria Paola Immordino. Presenti alle varie celebrazioni il consigliere comunale Emanuele Feroleto, il presidente del consiglio comunale Alberto Passino, la vice sindaco Silvia Pelosi, il presidente del comitato organizzatore di Santa Lucia Silvio Cangialosi e monsignor Giorgio Brancaleone. A chiudere le varie giornate di festa sono stati alcuni appuntamenti gastronomici fra cui gli assaggi delle specialità villalbesi come la Cuccìa e le Lenticchie preparate dai cuochi di Albenga, ma di origine villalbese Della Coccia, Michele Lazzaro e Orazio Messina. Grande alla fine la soddisfazione espressa dai due sindaci. “Siamo orgogliosi aver trascorso questi giorni in amicizia con la comunità di Villalba rappresentata dalla sindaca Immordino – commenta il sindaco Tomatis – Il gemellaggio nato anni fa tra i nostri comuni si rivela ogni volta una occasione preziosa per rinsaldare ancor più un legame fondato su valori autentici di amicizia, solidarietà e condivisione. Le nostre tradizioni, pur così diverse, trovano in momenti come questo un terreno comune di rispetto e collaborazione reciproca. Un legame, quello tra le due cittadine, che si rinnova ogni anno grazie allo scambio culturale e alla partecipazione congiunta alle celebrazioni dedicate a Santa Lucia, figura venerata in entrambe le località”. Questo il commento finale della Immordino, sindaca di Villalba: “Abbiamo creato il marchio “Villalba”, simbolo di un equilibrio tra cultura e natura. Stiamo cercando di portare avanti svariati progetti per rilanciare il Parco delle Serre, uno spazio che vorremmo rendere luogo di aggregazione, turismo sostenibile e sviluppo locale. La nostra presenza ad Albenga ha confermato quanto i rapporti tra comunità, se fondati sulla fiducia, possano diventare motore di crescita condivisa”. La foto è di Silvio Fasano.

Claudio Almanzi