Governo approva stato emergenza maltempo nel Savonese del 2025

Risorse straordinarie per i primi interventi urgenti nei Comuni colpiti

Il Governo ha approvato il riconoscimento dello stato di emergenza per le conseguenze degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il Savonese nel mese di settembre 2025. Il provvedimento riguarda in modo particolare l’Area di Crisi Complessa, già caratterizzata da una situazione strutturale delicata, colpita duramente dal maltempo registrato tra il 21 e il 22 settembre.

Risorse per le prime necessità e la messa in sicurezza

Lo stato di emergenza consente l’attivazione di risorse dedicate a coprire le spese legate alle prime criticità affrontate sul territorio e agli interventi di somma urgenza già eseguiti. Le precipitazioni intense hanno provocato danni rilevanti a infrastrutture, edifici pubblici e reti di servizio, rendendo necessari interventi immediati per garantire condizioni minime di sicurezza e continuità dei servizi essenziali.

I Comuni interessati dal provvedimento

Il riconoscimento riguarda i Comuni di Cairo Montenotte, Carcare e Dego, che hanno riportato le conseguenze più significative degli eventi meteo. In queste aree le amministrazioni locali potranno ora contare su strumenti straordinari per accelerare le operazioni di ripristino e affrontare le criticità ancora presenti.

Il valore strategico dello stato di emergenza

Secondo quanto evidenziato dall’assessore regionale alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti, il provvedimento rappresenta un segnale concreto di attenzione istituzionale verso un territorio già fragile e colpito da danni importanti. Le risorse stanziate permetteranno interventi tempestivi per la sicurezza dei cittadini e il recupero delle infrastrutture compromesse. È stata inoltre sottolineata l’importanza del coordinamento tra Regione, Governo e amministrazioni locali, con il contributo dell’assessorato regionale alla Protezione civile e del ministero competente, per accompagnare il Savonese in un percorso di messa in sicurezza e rafforzamento della resilienza territoriale.

