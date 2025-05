Gorreto, riaperto l’ufficio postale: disponibili i certificati anagrafici e INPS

Gorreto, l’ufficio postale è di nuovo operativo dopo i lavori del progetto Polis

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Gorreto, in via Capoluogo 15, dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane. Un’iniziativa che punta a portare i servizi della Pubblica Amministrazione anche nei piccoli comuni, contribuendo a rilanciare i territori con meno di 15mila abitanti.

Grazie agli interventi conclusi, l’ufficio è ora pienamente operativo e dotato di spazi moderni e funzionali, in grado di accogliere cittadini e utenti in un ambiente più confortevole e tecnologicamente attrezzato.

Un ufficio postale rinnovato, più accessibile e sostenibile

I lavori hanno interessato la pavimentazione, la tinteggiatura, l’illuminazione a LED a basso consumo e l’introduzione di nuovi arredi e postazioni ergonomiche. L’obiettivo è offrire un servizio efficiente, accessibile e sostenibile anche nei comuni dell’entroterra.

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, l’ufficio postale di Gorreto mette ora a disposizione anche servizi anagrafici e previdenziali. In particolare, sono accessibili quindici certificati anagrafici e di stato civile, per i cittadini registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Nuovi servizi INPS e orari aggiornati per i cittadini

Tra i servizi attivi presso la sede anche quelli dell’INPS, per facilitare l’accesso ai principali strumenti previdenziali direttamente dal territorio, senza dover raggiungere i centri urbani.

L’ufficio osserva il seguente orario di apertura:

Martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45

dalle ore Sabato dalle ore 8.20 alle 12.45

Un presidio fondamentale per la comunità, che consente di accedere a numerosi servizi essenziali in un unico luogo.

Il progetto Polis: 7.000 uffici postali entro il 2026

Poste Italiane continua a investire in coesione sociale e territoriale, in controtendenza con il progressivo svuotamento delle aree interne. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea nell’ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.120 uffici postali in tutta Italia, con l’obiettivo di raggiungere quota 7.000 sedi Polis entro il 2026.

Gorreto si inserisce dunque in questo percorso di innovazione e servizio, confermando il ruolo centrale degli uffici postali nella vita civica delle piccole comunità.

