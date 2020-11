Goccie di arte a Varazze alla Gallery Malocello di Varazze

Tradizionale mostra collettiva autunnale nella Gallery Malocello di Varazze

Da lunedì 2 a domenica 15 novembre 2020, dopo la serie di mostre personali che si sono succedute per tutto il periodo estivo, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, ospita la tradizionale esposizione collettiva di pittura, scultura, intaglio e ceramica, organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e riservata ai soci del Gruppo.

L’esposizione, in locali sanificati e controllati, nel rispetto delle normative emanate dalle Autorità, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, potrà essere visitata il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Aperture straordinarie per gruppi o scuole su prenotazione – Tel. 333.4981260

Ingresso libero e controllato.

La “Gallery Malocello”, nel tempo, è diventata luogo di incontri culturali a tutto tondo per artisti, poeti e studiosi, non solo varazzini, mentre lo slargo antistante si è rivelato luogo ideale per manifestazioni ed eventi di richiamo ad ampio raggio. Inoltre, considerando che i locali sono sempre aperti tutto l’anno, la Galleria d’Arte Varazzese rappresenta un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze.

«Un sodalizio – spiega il presidente Corrado Cacciaguerra – da seguire con la dovuta e necessaria attenzione, supportare e per quanto possibile favorire, per agevolare una costante adesione di nuovi artisti e la continuità operativa, con iniziative come “Varazze Arte”, “Coloriamo insieme” e soprattutto quella rivolta alle nuove generazioni, che il Gruppo si è imposto di perseguire con incontri e corsi base gratuiti, direttamente nelle scuole di ogni ordine e grado.»