Giuseppe Minin e Valerio Simonini in concerto. Due date per tromba e organo il 30 agosto a Sori e il 31 a Santa Margherita Ligure. Giuseppe Minin e Valerio Simonini in concerto. I prossimi eventi di Associazione Musicamica hanno per protagonisti Giuseppe Minin alla tromba e Valerio Simonini all’organo. Doppio appuntamento con loro che propongono un programma dedicato a Gervaise e Purcell con la Direzione artistica a cura di Giovanna Savino. —> Sabato 30 agosto ore 21:00 Chiesa di Santa Margherita di Antiochia in Piazza della Chiesa 1 a Sori – Genova Ingresso libero —> Domenica 31 agosto ore 21:30 Oratorio della Madonna del Suffragio in Piazza Mazzini 1 a Santa Margherita Ligure 1 – Genova Ingresso a offerta libera in favore di Associazione Musicamica Evento inserito nell’ambito di “Musicamica Liguria Festival 2025”, di “Santa Festival 2025” e dei Corsi di Alto Perfezionamento Musicale 2025. Con il contributo di Regione Liguria e del Comune di Santa Margherita Ligure In collaborazione con Villa Durazzo

BREVI BIO Giuseppe Minin: si è diplomato in tromba presso il Conservatorio ” G. Tartini” di Trieste.

Svolge un’intensa attività come solista e in formazioni sia cameristiche che orchestrali. Collabora stabilmente con diverse orchestre italiane: prima tromba e solista dell’orchestra “Cameristi Triestini”, tromba solista dell’orchestra internazionale dell’INCE, collabora con l’orchestra del “Teatro G. Verdi di Trieste”. Dal 1980 è membro del quintetto d’ottoni del F.V.G.. Nel 1992 è stato selezionato per il Festival dei solisti di Alpe Adria. Con l’orchestra dei Cameristi Triestini in qualità di tromba solista, ha effettuato tournée nei seguenti stati: Usa, Austria, Italia, Slovenia, Croazia, Francia, Danimarca, Portogallo, Spagna, Cipro, Messico, Singapore, Repubblica Ceca, Vie- tnam, Polonia, Turchia, Grecia, Lettonia, Germania, Russia, Egitto, Australia, Marocco, Cina, Brasile, Norvegia, Svezia, Giordania ed Emirati Arabi esibendosi a Boston, New York, Washington, Vienna, Venezia, Roma, Pirano, Capodistria, Umago, Parigi (cattedrale di Notre Dame), Strasburgo, Copenaghen, Li-sbona, Siviglia, Nicosia, Larnaca, Pafor, Singapore, Praga, Città del Messico, Hanoi, Varsavia, Cracovia, Istanbul, Atene, Riga, Kiel, Wolfburg, San Pietroburgo, El Cairo, Sydney ,Canberra, Casablanca, Rabat, Pechino, Brasília, Rio de Janerio, Oslo, Stoccolma, Amman, Dubai, Abu Dhabi. Presta attività didattica in diversi istituti musicali, ha registrato per la RAI, collabora da diversi anni con l’Università Popolare di Trieste. Ha fondato nel 1992 l’Associazione musicale Arca-dia. Si è esibito inoltre come solista al Quirinale davanti al capo dello Stato e più volte alla Farnesina. Nel 1991 ha suonato davanti al Papa a Trieste e nel 2013 al G8 a alla cena di gala a Trieste.