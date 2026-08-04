Giunta Salis chiede dimissioni presidenti Civ non allineati? Beghin: non ho scritto io la missiva

Bagarre a Tursi, i consiglieri di centrodestra protestano e in aula si mettono il bavaglio: “Atto antidemocratico senza precedenti”. L’assessora al Commercio Tiziana Beghin (M5S): “Non ho scritto né letto quella lettera sui Civ” inviata a Confcommercio e Confesercenti

Censura ai Civ genovesi non allineati e bufera politica sull'assessora comunale al Commercio Tiziana Beghin (M5S).

Il caso riguarda la missiva inviata da Tursi nei giorni scorsi in cui si chiedeva ai vertici locali di Confcommercio e Confesercenti di valutare la sostituzione di presidenti di Centri integrati di via (Civ) che non sono "allineati" alla sindaca Silvia Salis e alla maggioranza di centrosinistra.

Se ne è discusso oggi in consiglio comunale, con sei interrogazioni a risposta rapida (oltre a un'altra che non è stata discussa).

L'opposizione di centrodestra ha chiesto chiarimenti sulla lettera definita, nei giorni scorsi, "atto antidemocratico senza precedenti".

L'assessora Beghin si è presa la responsabilità del documento, ma ha parlato di un cortocircuito dovuto a "un cambio di bozze" e ha dichiarato: "Non ho scritto né letto quella lettera, quando l'ho vista pubblicata ho pensato che soltanto una persona poco sana di mente avrebbe potuto scriverla in quei termini.

Ero in vacanza quando è stata pubblicata ed è stato un errore mio non controllare quel documento.

Non scaricherò mai la responsabilità sugli uffici comunali, ma se depuriamo dalle sgrammaticature e dai toni quella lettera resta il senso di fondo, il tema dell'applicazione del regolamento sui Civ e dei presupposti necessari a rivestire ruoli in essi".

A chiedere chiarimenti, durante l'esposizione degli articoli 54, sono stati consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione: Valeriano Vacalebre (Fdi), Paola Bordilli (Lega), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Mario Mascia (Forza Italia), Maria Luisa Centofanti (Riformiamo Genova) e Marco Mes (M5s).

Noi Moderati ha presentato un'interrogazione in cui, tra le altre cose, si chiedeva espressamente la revoca dell'incarico all'assessora Beghin, ma il presidente del consiglio comunale Claudio Villa (Pd) l'ha inserita in fondo all'elenco rendendo impossibile l'esposizione.

Per questo motivo il centrodestra dapprima ha abbandonato in polemica la riunione dei capigruppo e poi, in Sala Rossa, ha inscenato una protesta indossando un bavaglio.

https://www.ligurianotizie.it/presidenti-civ-bordilli-beghin-si-dimetta-neanche-il-pd-lha-difesa-campo-largo-una-finzione/2026/08/04/669852/