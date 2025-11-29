Giunta Salis cancella Presepe a Tursi, la Lega rilancia: lo facciamo in tutti i Municipi

Presepe cancellato a Palazzo Tursi dalla giunta Salis e reazioni politiche. Oggi la Lega ha annunciato una decisione netta e immediata: “Presenteremo nei Municipi genovesi che non hanno ancora manifestato una scelta in tal senso un documento per chiedere che, in ogni loro sede, venga allestito un Presepe. Una decisione che rappresenta una risposta diretta e determinata all’atteggiamento della giunta Salis, che quest’anno ha deciso, in modo incomprensibile, di non realizzare il tradizionale Presepe a Palazzo Tursi, la casa di ogni genovese, interrompendo una tradizione che da anni era parte integrante dell’identità cittadina”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali della Lega di Genova Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua insieme ai consiglieri municipali leghisti sul territorio.

“Se la giunta Salis – hanno aggiunto i leghisti – rinuncia al Presepe di Palazzo Tursi, allora chiederemo ai Municipi di difendere le tradizioni che l’amministrazione ha scelto di abbandonare.

Ricordiamo che, grazie al lavoro dell’allora assessorato alle Tradizioni, negli anni scorsi era stato portato avanti un ampio percorso di valorizzazione dell’arte presepiale, che aveva permesso di promuovere questa espressione culturale e tradizionale in tutta la nostra città policentrica.

Con la presentazione del documento nei Municipi, la Lega intende garantire che Genova continui a tutelare le proprie radici e a offrire spazi in cui l’arte presepiale possa essere vista, apprezzata e tramandata.

La Lega continuerà a difendere le tradizioni genovesi. Non permetteremo che vengano cancellate per scelta politica o per indifferenza”.

