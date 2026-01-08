Giù le mani dal Venezuela: corteo nazionale sabato 10 gennaio a Genova per la libertà di Maduro

Mobilitazione in Piazza Caricamento alle 16 in contemporanea con altre città italiane contro l’azione degli Stati Uniti in Venezuela

Genova si prepara a ospitare sabato 10 gennaio, alle ore 16.00 in Piazza Caricamento, il corteo “Giù le mani dal Venezuela”, manifestazione nazionale convocata da Potere al Popolo e da diverse forze della sinistra italiana. L’iniziativa, confermata da più fonti locali, si svolge in contemporanea con cortei analoghi in diverse città italiane e punta a esprimere solidarietà alla Repubblica Bolivariana del Venezuela in un momento di forte tensione internazionale.

Le ragioni della mobilitazione e le accuse agli Stati Uniti

Secondo gli organizzatori, la protesta nasce in risposta a quella che viene definita come un’aggressione imperialista statunitense nei confronti del Venezuela. Nel comunicato diffuso dalle realtà promotrici si legge un’accusa esplicita al Governo degli Stati Uniti di aver compiuto quello che viene definito un “terrorismo di Stato”, con l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores. I promotori chiedono il rilascio immediato dei due leader e esprimono una netta condanna verso le politiche internazionali che considerano interventiste, mentre rivolgono critiche anche al Governo italiano e all’Unione Europea per il presunto sostegno alle stesse strategie di Washington.

Ampia adesione di sigle politiche e sociali

La manifestazione ha raccolto l’adesione di un ampio spettro di soggetti appartenenti all’area della sinistra radicale, sindacale e dei movimenti. Tra le sigle che hanno confermato la partecipazione figurano Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, OSA, USB (Unione Sindacale di Base), CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), Associazione Italia Cuba, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, UDAP e Frente RC5 Genova. Gli organizzatori sottolineano che la lista delle adesioni è in continuo aggiornamento, riflettendo un clima di mobilitazione crescente in vista del corteo.

Un fronte nazionale di solidarietà

L’iniziativa genovese si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazioni che si svolgeranno in diverse città italiane lo stesso giorno. Manifestazioni affini a quella ligure sono state annunciate a Torino, Roma e Bologna per la stessa data, tutte con lo slogan “Giù le mani dal Venezuela” e obiettivi simili di solidarietà internazionalista. Anche gruppi giovanili come quelli di OSA stanno promuovendo flash mob e presidi studenteschi in varie città, richiamando la partecipazione della società civile e delle nuove generazioni alla protesta contro l’intervento statunitense in Venezuela.

