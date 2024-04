Ieri i carabinieri hanno identificato e denunciato un nigeriano di 29 anni, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, che è stato fermato durante un controllo in Vico delle Fasciuole nel Centro storico genovese.

L’africano è stato trovato dai militari della Stazione dell’Arma di Ge-Maddalena in possesso di un coltello di 17 centimetri di cui non ha saputo dimostrare la provenienza, né per quali motivi lo portasse indosso nascosto all’interno della giacca.