Giovani spaccano vetro bus Amt. Cub: linea 1 serale ad alto rischio

Prosegue il monitoraggio sulle linee serali di Amt Genova da parte dei sindacalisti del Cub Trasporti Genova.

“L’altra sera – hanno spiegato dal Cub Trasporti – siamo andati a fare il consueto giro sulla linea 1. Siamo partiti da Caricamento diretti a Voltri e dopo poche fermate il bus era già pieno di passeggeri.

Con noi hanno viaggiato anche due vigilanti ingaggiati da Amt, cosa positiva, che però hanno ordine di scendere a Sestri Ponente per poi tornare a Caricamento con la prima corsa utile e questo, secondo i colleghi alla guida, è limitativo perché dovrebbero arrivare sino a Voltri.

Durante il viaggio di ritorno l’affluenza dei passeggeri era parecchia. C’erano molti giovani diretti alla discoteca situata nei pressi del Terminal traghetti a Di Negro. Stava filando tutto liscio, quando a un certo punto alcuni giovani hanno rotto un vetro servendosi del martelletto di emergenza, dopodichè sono riusciti ad aprire una porta e a dileguarsi indisturbati.

Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. Il collega ha prontamente allertato le Forze dell’ordine e tra la chiamata e l’arrivo della pattuglia sono passati circa 20 minuti (troppi per un intervento di soccorso).

Riscontriamo per l’ennesima volta che la linea serale 1 di Amt è una linea molto trafficata e quindi chiediamo che il venerdì e sabato ci sia una corsa ogni 12 minuti in modo che il carico sia distribuito meglio e ribadiamo con forza che gli autisti non possono lavorare in queste condizioni.

Nel Ponente genovese lavorare sui serali ha un fattore di rischio molto alto in special modo sulla linea 1 che è una bomba pronta ad esplodere”.