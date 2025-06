Un intervento tra geopolitica e provocazioni

Nella giornata conclusiva del Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, intitolata “Passione d’Impresa. Ogni sfida, un inizio”, Matteo Renzi è salito sul palco con uno stile che ricorda più uno show che un intervento istituzionale.

Intervistato da David Parenzo, il leader di Italia Viva ha affrontato con tono diretto e provocatorio temi di politica estera, economia e attualità italiana, lanciando stoccate al Governo e ai principali attori della politica nazionale.

Guerra Israele-Iran: L’escalation militare ci porta nella direzione sbagliata

Renzi ha aperto il suo discorso commentando la delicatissima situazione internazionale e il conflitto tra Israele e Iran. «Nel disordine mondiale che stiamo vivendo da anni, questa nuova guerra aggiunge preoccupazione», ha dichiarato.

Pur riconoscendo il diritto di Israele a difendersi, ha evidenziato il rischio che l’escalation militare possa spingere nella direzione sbagliata: «Bisogna trovare una risposta politica alla minaccia nucleare iraniana, non una reazione che alimenti il caos».

Non sono mancate critiche all’Unione Europea e al ruolo dell’Italia sul piano internazionale: «Vedo un’Europa debole, un’Italia debolissima. Manca una leadership forte e credibile».

Renzi ha poi rilanciato la necessità del principio “due popoli, due Stati” per il conflitto israelo-palestinese e ha auspicato «un Iran libero dalla dittatura degli Ayatollah».

Golden Power, attacco alla libertà d’impresa: “Un grave scandalo”

Uno dei passaggi più netti del discorso di Renzi ha riguardato l’utilizzo del Golden Power da parte del Governo, definito «un’ingerenza gravissima nel libero mercato». In particolare, il riferimento è stato alla vicenda che ha coinvolto Unicredit. «Non sto dalla parte di nessuno – ha precisato – ma trovo inaccettabile che il Governo intervenga con uno strumento del genere contro una banca italiana. È un attacco diretto all’autonomia del mercato, uno scandalo assoluto». Ha poi sottolineato come le indagini giudiziarie vadano commentate solo con le sentenze, non con dichiarazioni politiche.

Stoccate a Salvini e Meloni: Impossibile passare da Salvini all’Intelligenza Artificiale

Non poteva mancare una battuta tagliente su Matteo Salvini: «Passare da Salvini all’Intelligenza Artificiale è impossibile», ha ironizzato Renzi, ricevendo applausi e sorrisi dalla platea. Il leader di Italia Viva ha poi rivolto critiche più articolate alla premier Giorgia Meloni, accusandola di badare più all’immagine che ai risultati concreti: «È applaudita da tutti, ma io guardo i numeri. Crescono gli sbarchi, aumenta la criminalità, e quando viene ucciso un carabiniere da un italiano, cala il silenzio. Questo non è un Paese sicuro, nonostante la propaganda del Governo».

