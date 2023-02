Giovane marocchino ruba al centro commerciale ed aggredisce agenti

Si tratta di un 18enne che una volta portato in Questura a Savona ha anche danneggiato gli arredi di una stanza

Gli uomini della Squadra Volanti della Questura di Savona hanno arrestato un 18enne marocchino, con precedenti di polizia, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel tardo pomeriggio, le volanti sono intervenute presso un centro commerciale della zona, dove il servizio di vigilanza aveva individuato un ragazzo che stava rubando della merce.

Il giovane, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato fermato e condotto in Questura per l’identificazione.

Il giovane ha reagito agli agenti aggredendoli e danneggiando la stanza dove si trovava.

I poliziotti hanno arrestato il diciottenne che, oltre a dover rispondere delle denunce per furto aggravato e violazione delle norme sull’immigrazione, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per direttissima per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.