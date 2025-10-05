Giovane fermato sulla A12 con 40 dosi di cocaina: arrestato dalla Polizia Stradale

Fermato sulla A12: i controlli della Polizia Stradale

Durante un’attività di vigilanza sull’autostrada A12, la Polizia Stradale ha fermato un’auto presso l’area di servizio Sant’Ilario Sud, nel territorio di Genova. Il conducente, residente in Lombardia, ha destato sospetti attraverso un comportamento agitato e reticente nei confronti degli agenti.

Il ritrovamento sotto il sedile: 40 dosi nascoste

Approfondendo il controllo del veicolo, gli agenti hanno scoperto che sotto il sedile — in un vano ricavato nell’imbottitura — era occultata una confezione contenente 40 dosi di cocaina, per un peso complessivo stimato in circa 28 grammi.

Arresto e trasferimento al carcere di Marassi

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e condotto al carcere di Marassi in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Indagini in corso e presunzione d’innocenza

Le autorità stanno approfondendo le indagini per ricostruire la provenienza della sostanza e possibili collegamenti con reti di spaccio locali. Si ricorda che, ai sensi della legge, il fermato mantiene la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube