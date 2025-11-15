La tragedia all’alba: il 21enne perde la vita nello schianto contro il muro della Pubblica Assistenza di Luni, indagano i carabinieri

All’alba di oggi, un giovane di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente automobilistico a Luni, in provincia della Spezia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il veicolo su cui viaggiava è fuoriuscito dalla carreggiata e si è schiantato contro il muro perimetrale della sede della locale Pubblica Assistenza.

I soccorsi giunti sul posto non riescono a salvare il ragazzo

Immediatamente dopo lo schianto, il personale volontario della Pubblica Assistenza di Luni è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118, inclusi un’ambulanza e un’auto medica, che hanno tentato la rianimazione sul posto. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi, ogni tentativo di rianimare il giovane è risultato vano.

Indagini in corso: i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

I carabinieri della Spezia stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non sono note responsabilità attribuite né ipotesi di reato precise: gli inquirenti stanno verificando se vi siano fattori come la velocità, le condizioni della strada o un eventuale malore. Il luogo dello schianto, di fronte alla sede della Pubblica Assistenza, è oggetto di rilievi tecnici per ricostruire la dinamica e capire perché l’auto abbia perso il controllo.

