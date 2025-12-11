GIOSTRIAMO IN PIAZZA, Evento solidale 13 dicembre 2025 alle ore 10:00 in Piazza Martinez nel centro di Genova a

GIOSTRIAMO IN PIAZZA, Evento solidale 13 dicembre alle ore 10:00. Ritorna Natale e anche in questo 2025 il Lions Club Genova Mare Nostrum, (in collaborazione con Lions Club Genova Host, Genova Albaro, Genova Andrea D’Oria, Genova Diamante e Genova Water for Life), regalano ai bambini meno fortunati un bellissimo ricordo di festa.

L’appuntamento è giunto alla sua 4° edizione in questo luogo che si veste di allegria per donare sorrisi e amore a tutti i bimbi delle Comunità Educativo Assistenziali della Consulta Diocesana. Lo scopo è quello di portare momenti di svago per giocare, pattinare e divertirsi aspettando Babbo Natale che giungerà con un sacco pieno di doni. Si tratta di bambini, alcuni anche con lievi disabilità, che non hanno la fortuna di poter vivere la gioia e l’armonia di una famiglia e questa mancanza durante il periodo delle feste natalizie genera in loro uno stato di profonda tristezza.

La missione dei Lions è dunque quella di rallegrare il loro spirito con un evento che assume un significato ancora più profondo e solidale. Un impegno preso ormai da oltre 10 anni e che è stato ospitato presso varie location come l’Acquario di Genova, il Museo del Mare, la Fiera del Mare nell’ambito di Natale Idea e molti altri spazi dedicati.

Negli ultimi quattro anni l’evento si è spostato in piazza Martinez trovando la complicità della Famiglia Iussi, proprietaria delle giostre presenti, che mette a disposizione la pista su ghiaccio e le altre attrazioni per tutta la mattinata. Un gesto di generosità che genera sorpresa e piena felicità nei bambini e che rende possibile l’organizzazione di un evento importante in completa sicurezza.

Questo gesto ha fatto sì che altri amici offrissero il loro prezioso e nobile contributo regalando ai bambini momenti unici da non dimenticare. Come le ditte Grondona e Latte Tigullio Centro Latte Rapallo che doneranno una deliziosa merenda per tutti. Ma non finisce qui perché saranno presenti anche altri amici che renderanno la mattinata ancora più divertente e speciale come l’animazione di “Clown al Volo” che di solito si occupa di terapia presso gli ospedali pediatrici e quella con i pelosetti di “Archi Pet” che invece si occupa di pet therapy presso istituti con anziani o disabili gravi. L’appuntamento è dunque per sabato 13 dicembre dalle ore 10 in piazza Martinez a Genova per unirsi tutti insieme vicini ai bimbi. Un giorno non farà la differenza nelle loro vite ma sarà un modo per regalare loro dei sorrisi che ricorderanno per sempre. E tutti potranno accedere all’animazione offerta nel corso della mattinata.

Programma di “ GIOSTRIAMO IN PIAZZA” a partire dalle ore 10

Gonfiabili, pista di pattinaggio su ghiaccio della Famiglia Iussi

Animazione con “Clown al Volo”, clown terapia

Animazione con “Archi Pet”, animali

Dolce merenda offerta da Grondona e da Latte Tigullio Centro Latte Rapallo

Arrivo di Babbo Natale con un sacco pieno di doni

Maggiori informazioni:

rivolgersi a Giusi Gulino GST del club Genova Mare Nostrum

Tel. —> 340 836 2595

info@lions108ia2.it

www.facebook.com/L.C.Genova.Mare.Nostrum