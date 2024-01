Giorno della Memoria, Regione Liguria ricorda sterminio ebrei

“C’è stato un prima e un dopo Auschwitz. L’Olocausto è un abisso che non dovrà mai più ripetersi e perdere la consapevolezza è un rischio che non possiamo correre”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Gianmarco Medusei (Lega) in apertura della seduta solenne del consiglio regionale dedicata al Giorno della Memoria (che si celebrerà sabato 27 gennaio) per commemorare le vittime dello sterminio del popolo ebraico e delle persecuzioni dei deportati militari e politici italiani nei lager nazisti.

Una seduta aperta con un minuto di silenzio e proseguita con l’intervento del presidente Medusei e l’orazione ufficiale di Marcello Pezzetti, storico della Shoah.

Nel corso della seduta sono stati premiati i ragazzi delle scuole liguri che hanno vinto la 16esima edizione del concorso “27 gennaio: Giorno della Memoria”, indetto dal consiglio regionale ligure.

“In un’epoca così frenetica – ha spiegato Medusei – dove tutto scorre così velocemente, è importantissimo riflettere tutti insieme come istituzioni per non dimenticare.

Abbiamo sentito dall’orazione del professor Pezzetti quali sono stati gli orribili crimini che sono stati commessi, ed è fondamentale tramandare la memoria agli studenti affinché tutto ciò non si ripeta.

E oggi i protagonisti sono stati proprio gli studenti liguri, con i loro elaborati, che sono stati premiati nel corso della mattinata”.