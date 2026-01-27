Giorno della Memoria 2026, cerimonia a Palazzo Ducale

A Genova l’evento istituzionale del 27 gennaio nella Sala del Maggior Consiglio

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2026, a Genova è stato predisposto un calendario articolato di iniziative dedicate alla commemorazione della Shoah, delle leggi razziali e delle persecuzioni subite dai cittadini ebrei, nonché degli italiani deportati e internati nei campi di prigionia. Il programma è stato definito nell’ambito di un tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura e comprende attività culturali e divulgative rivolte all’intera cittadinanza, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

La cerimonia istituzionale a Palazzo Ducale

Il momento centrale delle celebrazioni è rappresentato dalla cerimonia istituzionale in programma nella mattinata di martedì 27 gennaio. L’appuntamento è fissato alle 10.30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, luogo simbolo della città. All’evento parteciperanno le principali autorità civili e militari della provincia, insieme a una delegazione di studenti degli istituti scolastici del territorio.

Il coinvolgimento delle scuole e il concorso nazionale

Durante la cerimonia è prevista la premiazione degli studenti che hanno preso parte alla ventiquattresima edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo promosso a livello nazionale per favorire la conoscenza storica e la riflessione sui temi della memoria, della responsabilità e della tutela dei diritti fondamentali.

Un riconoscimento dedicato a Myriam Kraus

Nel corso dell’evento sarà inoltre assegnato un premio intitolato a Myriam Kraus, figura di riferimento per la memoria della deportazione e già presidente della sezione genovese di ANED, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno nella trasmissione della memoria storica e nella sensibilizzazione delle giovani generazioni.

