Giallo a Sanremo: anziani trovati morti, indagini per omicidio-suicidio

Ritrovamento drammatico in via Borgo Tinasso

A Sanremo, nella notte tra il 1° e il 2 settembre, i corpi di due anziani coniugi — Rando Clerici di 82 anni e Graziella Fragiacomo di 84 — sono stati rinvenuti nel cortile della palazzina in cui abitavano, al terzo piano di via Borgo Tinasso. Dai primi accertamenti emerge che la coppia sarebbe precipitata dal balcone, ma sia la pista dell’omicidio-suicidio che quella del duplice suicidio o di un grave incidente restano al momento tra le ipotesi al vaglio delle autorità.

Le indagini in corso e i rilievi

Sul luogo del tragico fatto sono intervenuti la Guardia di Finanza, la Polizia e un medico legale, che stanno conducendo rilievi approfonditi. È in corso la perquisizione dell’appartamento della coppia, mentre sui corpi è stata disposta l’autopsia per chiarire le modalità e i tempi della morte.

Lo stato di salute della donna e le piste investigative

Secondo quanto appreso, la donna era affetta da una patologia terminale, elemento che potrebbe orientare l’indagine verso la pista dell’omicio-suicidio, oppure verso la teoria che l’uomo, devastato dalla perdita, abbia deciso di togliersi la vita a sua volta. Al momento, però, gli inquirenti mantengono aperte tutte le possibili interpretazioni di quanto accaduto.

