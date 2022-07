Gezmataz, domani gran finale con Yumi Ito e la festa al Porto Antico

Genova – Gran finale domani, sabato 23 luglio, per la 19ª edizione del Gezmataz: a Palazzo Ducale, alle 18,30, il concerto di Yumi Ito, giovane musicista, compositrice, produttrice e arrangiatrice svizzera con radici giapponesi e polacche, con all’attivo importanti collaborazioni con Al Jarreau, Becca Stevens, Nils Petter Molvaer e Mark Turner. La sua arte comprende jazz, art-pop, elettronica, improvvisazione libera e musica neoclassica, sia da solista che accompagnata da un’orchestra, ma sempre raccontando una storia che valga la pena di essere raccontata.

In serata a partire dalle ore 21, al Porto Antico, la tradizionale festa di chiusura che vedrà gli studenti del workshop esibirsi in concerto per coronare, nel migliore dei modi, il loro percorso formativo. Insieme a loro, sul palco di Piazza delle Feste, i docenti Marco Tindiglia e Furio Di Castri con Rodolfo Cervetto, in una jam session destinata a lasciare spazio all’interazione e alle influenze dei suoni elettronici per dare appuntamento a tutti al 2023.

Biglietti su Happyticket. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.gezmataz.org e sui profili social ufficiali Facebook /gezmataz e Instagram/gezmataz.