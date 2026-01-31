Genova, viabilità modificata: cantieri e chiusure fino a febbraio

Dalla Fiera di Sant’Agata ai lavori del Tunnel Subportuale, traffico condizionato in più zone della città

Nei giorni a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio Genova è interessata da numerose modifiche alla viabilità, legate sia a eventi cittadini sia a interventi infrastrutturali già programmati. Le principali variazioni coinvolgono divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e chiusure temporanee, con effetti distribuiti su più quartieri del territorio comunale.

Le prime restrizioni entrano in vigore già dalla tarda serata di sabato, in concomitanza con l’allestimento della Fiera di Sant’Agata, in programma domenica 1° febbraio.

Fiera di Sant’Agata e limitazioni temporanee

A partire dalle ore 23.30 del sabato precedente l’evento, vengono attivati i provvedimenti legati alla manifestazione fieristica, tra cui divieti di sosta e di transito nelle aree interessate dal percorso della fiera. Le misure sono finalizzate a consentire le operazioni di allestimento e lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, con ripercussioni sulla mobilità del quartiere e delle zone limitrofe.

Interventi stradali e chiusure notturne

Nel medesimo periodo proseguono diversi lavori di manutenzione e riqualificazione della rete stradale. In via Sampierdarena sono previste chiusure notturne nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 7.00 per consentire operazioni di scarificazione e successiva asfaltatura del manto stradale.

Ulteriori limitazioni interessano la Galleria “Goffredo Mameli”, asse di collegamento tra Albaro e la Foce, che rimane chiusa al traffico veicolare nelle ore notturne fino a venerdì 6 febbraio. Durante le chiusure, il transito è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso, ai bus del trasporto pubblico e ai veicoli impegnati nei lavori.

Lavori del Tunnel Subportuale in corso Aurelio Saffi

Proseguono in corso Aurelio Saffi gli interventi connessi alla realizzazione del Tunnel Subportuale. Nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e i civici affacciati sui giardini Coco sono attive modifiche alla circolazione pedonale e veicolare, con deviazioni dei flussi, limitazioni alla sosta e riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari.

Sono inoltre previste variazioni temporanee al servizio di trasporto pubblico, con lo spostamento di alcune fermate AMT. In specifiche notti, tra il 2 e il 4 febbraio, vengono introdotti ulteriori provvedimenti notturni, tra cui il divieto di sorpasso e nuove restrizioni al transito pedonale sui marciapiedi interessati dal cantiere.

Viadotto Polcevera e senso unico alternato

In via 30 Giugno 1960 continuano i lavori strutturali sul viadotto Polcevera, che prevedono il rinforzo dell’opera esistente e la sostituzione dell’impalcato ferroviario. Per l’intera durata degli interventi, fino al 13 febbraio, è attivo un senso unico alternato nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, valido sull’intero arco della giornata.

Monitoraggio dei cantieri sul territorio comunale

L’insieme degli interventi in corso rientra nella pianificazione comunale dedicata alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture cittadine. L’elenco aggiornato dei cantieri attivi e programmati, suddiviso per municipio, è consultabile attraverso i canali istituzionali del Comune di Genova.