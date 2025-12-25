Genova, via Piacenza: due pedoni investiti all’altezza delle Gavette

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Molassana. Due persone soccorse dal 118 e trasportate in ospedale in codice giallo

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio in via Piacenza, nel quartiere genovese di Molassana, dove due persone sono state investite da un’auto mentre si trovavano nei pressi della rimessa AMT delle Gavette. L’incidente si è verificato intorno alle 17.40.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi, con l’attivazione del sistema di emergenza sanitaria e il temporaneo blocco della circolazione per consentire le operazioni di assistenza in sicurezza.

I soccorsi e l’intervento del 118

Sul posto sono giunti in pochi minuti i mezzi del 118, con due ambulanze – una della Nuova Volontari San Fruttuoso e una dell’OV Squadra Emergenze – affiancate dall’automedica Golf 3. I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone investite, valutandone le condizioni direttamente sul luogo dell’incidente.

Entrambi i pedoni sono stati successivamente trasportati in codice giallo negli ospedali cittadini: uno al Policlinico San Martino e l’altro all’ospedale Galliera. Le loro condizioni, pur richiedendo accertamenti e cure ospedaliere, non sarebbero risultate tali da far temere per la vita.

La persona alla guida del mezzo spaventata è stata trattata sul posto.

Traffico rallentato e rilievi della polizia locale

A supporto delle operazioni di soccorso è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a regolare la viabilità e a bloccare temporaneamente il traffico nel tratto interessato per consentire l’intervento in sicurezza dei mezzi di emergenza e l’effettuazione dei rilievi necessari.

Via Piacenza, arteria fondamentale per i collegamenti tra la Val Bisagno e il centro cittadino, ha registrato rallentamenti e disagi alla circolazione durante tutta la fase dei soccorsi. Gli agenti hanno inoltre avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Sicurezza stradale e attenzione nelle aree urbane trafficate

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza nelle aree urbane ad alta densità di traffico, in particolare in prossimità di zone di servizio come rimesse, fermate del trasporto pubblico e attraversamenti pedonali. Via Piacenza rappresenta uno snodo strategico per la mobilità cittadina, spesso interessato da flussi intensi di veicoli e pedoni, soprattutto nelle ore di punta.

Le indagini della polizia locale serviranno a chiarire le responsabilità e a verificare eventuali violazioni del codice della strada, mentre resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nei quartieri collinari della città.

