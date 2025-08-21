Genova, turista slovacca arrestata: aggredisce medico e poliziotti sulla A7

L’episodio lungo l’autostrada A7

Nella serata del 19 agosto 2025, intorno alle ore 20.00, una pattuglia della Polizia Stradale di Sampierdarena ha notato un’auto con targa straniera ferma in un tratto curvilineo della A7, a Genova. Accanto al veicolo, una donna ballava incurante del pericolo.

Stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcol test

La conducente, una cittadina slovacca di 40 anni, si trovava in evidente stato di ebbrezza e ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro. Il suo comportamento alternava momenti di rabbia a crisi emotive, rendendo necessario l’intervento di una seconda pattuglia e del personale del 118.

Aggressione al personale sanitario

Una volta salita a bordo dell’ambulanza, la donna ha mantenuto un atteggiamento violento, sputando contro gli operatori sanitari e di polizia. Nel corso della colluttazione, ha colpito con un calcio al torace una dottoressa del 118, provocandole un trauma giudicato guaribile in tre giorni.

L’arresto e il trasferimento in ospedale

Dopo essere stata sedata e contenuta, la turista slovacca è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi di Genova, dove ha trascorso la notte. La mattina successiva, l’arresto è stato convalidato in direttissima con l’accusa di lesioni personali.

