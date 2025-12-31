Genova, turista colpito da arresto cardiaco in piazza Caricamento: salvato dalla Polizia Locale

Intervento decisivo nel tardo pomeriggio del 30 dicembre: gli agenti utilizzano il defibrillatore e rianimano un uomo di 65 anni davanti all’Acquario

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio del 30 dicembre in piazza Caricamento, nel cuore del centro storico di Genova, dove un turista di circa 65 anni è stato colto da un improvviso arresto cardiaco. L’uomo, passeggero di un autobus turistico proveniente dalla Serbia, si è accasciato al suolo intorno alle 17.30, sotto gli occhi di altri viaggiatori e passanti.

A fare la differenza è stato il tempestivo intervento della Polizia Locale di Genova, presente nella zona per i servizi di controllo del territorio. Gli agenti, immediatamente allertati, hanno raggiunto il luogo dell’emergenza avviando senza esitazione le manovre di primo soccorso.

L’intervento della Polizia Locale e l’uso del defibrillatore

All’arrivo sul posto, gli operatori hanno trovato l’uomo privo di conoscenza e in arresto cardiaco. Uno degli agenti ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco, mentre un secondo ha messo in sicurezza l’area e un terzo ha contattato via radio la Centrale Operativa per individuare il defibrillatore automatico esterno più vicino.

Il dispositivo DAE è stato recuperato sotto il porticato dell’Acquario di Genova grazie anche al supporto di una pattuglia giunta in rinforzo. L’agente formato all’utilizzo del defibrillatore ha quindi effettuato tre scariche elettriche che hanno permesso di rianimare il turista, mantenendolo in vita fino all’arrivo dei sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Il supporto dei presenti e il trasporto in ospedale

Fondamentale anche la collaborazione dei passeggeri del pullman turistico e della moglie dell’uomo, che hanno fornito informazioni utili sulle sue condizioni di salute. Grazie alla mediazione linguistica degli agenti, è stato possibile raccogliere rapidamente i dati necessari per agevolare l’intervento sanitario.

Una volta stabilizzato, il turista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La Polizia Locale ha continuato a collaborare con i sanitari anche nelle fasi di trasferimento sulla barella, garantendo sicurezza e assistenza fino alla partenza dell’ambulanza.

Le parole dell’assessora alla Sicurezza

«Questo intervento dimostra quanto la presenza capillare della Polizia Locale e la formazione sul primo soccorso siano determinanti per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori», ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi. «La prontezza, la professionalità e il coordinamento degli agenti hanno fatto la differenza, salvando una vita. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale e di tutta la città».

L’episodio conferma l’importanza della formazione al primo soccorso e della presenza di defibrillatori automatici nei luoghi pubblici ad alta frequentazione, come il waterfront genovese e l’area dell’Acquario.

