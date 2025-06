Genova, truffa ad anziani: arrestato 24enne e denunciato un minorenne campano

Truffa a danno di anziani: identificati due giovani campani

La Polizia di Genova ha arrestato un 24enne originario della Campania con l’accusa di truffa aggravata in concorso con un 17enne conterraneo, denunciato in stato di libertà. L’operazione è frutto delle attività investigative della Squadra Mobile, impegnata nel contrasto alle truffe ai danni degli anziani, un fenomeno purtroppo in costante aumento.

Solo poche settimane fa, un’indagine analoga aveva portato allo smantellamento di una rete criminale radicata nel napoletano, attiva in diverse regioni italiane.

Operazione coordinata sul territorio e fermo dei sospetti

Gli agenti hanno predisposto un servizio di pattugliamento mirato in aree strategiche della città, considerate luoghi di passaggio e osservazione privilegiati per i truffatori. Durante un controllo su un’automobile sospetta, mercoledì scorso, gli investigatori hanno riconosciuto i due soggetti, già denunciati ad aprile per una truffa simile in Piemonte. Dopo un attento pedinamento, i due sono stati fermati e trovati in possesso di gioielli e denaro contante per un valore complessivo di circa 20.000 euro.

Vittima una 86enne del savonese raggirata con la “truffa del finto incidente”

Grazie agli accertamenti svolti nelle ore successive, è emerso che parte dei beni rinvenuti provenivano da una truffa consumata poco prima ai danni di un’anziana residente in provincia di Savona. Alla donna, 86 anni, era stata raccontata una falsa storia: il figlio avrebbe investito un bambino provocandogli gravi lesioni e, per evitare conseguenze penali, serviva una somma di denaro immediata. A presentarsi alla sua porta è stato il 17enne, che si è finto un carabiniere e ha ritirato gioielli e denaro. Solo dopo l’allontanamento dei due, la vittima ha compreso di essere stata raggirata e si è rivolta alla Stazione dei Carabinieri di Cisano sul Neva, dove ha sporto denuncia.

Refurtiva recuperata e invito della Polizia alla massima attenzione

La collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ha permesso di ricostruire l’intera dinamica e recuperare la refurtiva, che sarà restituita all’anziana. Il 24enne arrestato è stato condotto nel carcere di Marassi, mentre il minorenne è stato affidato a una struttura assistenziale. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

La Polizia invita tutti i cittadini, soprattutto gli anziani e i loro familiari, a segnalare ogni telefonata sospetta e a non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti. È fondamentale denunciare sempre ogni tentativo di truffa al Numero Unico di Emergenza 112: anche a distanza di tempo, ogni testimonianza può contribuire a identificare i responsabili di questi reati odiosi. Si ricorda infine che nessuna forza dell’ordine richiede mai pagamenti o consegne di beni a domicilio.

