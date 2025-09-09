Genova, sospensione erogazione acqua per lavori Ireti: le vie interessate a settembre 2025

Interruzione programmata della rete idrica
Ireti ha comunicato che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nel Comune di Genova dalle ore 22:00 di mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 21:00 di giovedì 11 settembre 2025.
Le vie coinvolte dalla sospensione
Il provvedimento interesserà le utenze allacciate nelle seguenti strade:
- Via Argine Polcevera, nel tratto compreso tra il civico 16F e il civico 22B
- Via Francesco Campora
- Via Antonio Duria
- Via al Ponte Polcevera
- Via alla Stazione di Rivarolo
- Via Gastone Pisoni
- Via G.B. Roggerone
- Vie limitrofe
Possibili disagi e avvisi alla cittadinanza
Durante l’intervento potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione anche nelle zone limitrofe. Inoltre, alla riapertura delle condotte, è possibile la presenza di fenomeni temporanei di intorbidimento dell’acqua, che tuttavia si risolveranno rapidamente senza compromettere la qualità del servizio.
Posticipo in caso di maltempo
Ireti precisa che, in caso di condizioni meteo avverse o di cause di forza maggiore, i lavori potrebbero essere posticipati al primo giorno lavorativo successivo.
