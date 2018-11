Genova Smart Week, oggi giornata dedicata ai quartieri e a Smau

Con ieri è entrata nel vivo Genova Smart Week con una giornata interamente dedicata alla resilienza che, attraverso una migliore previsione e programmazione di azioni, porta a uno sviluppo sostenibile del territorio, incrementando la qualità della vita e riducendo i rischi naturali o antropici.

E’ stato affrontato il tema di come si prepari e si trasformi una città resiliente attraverso un confronto diretto tra istituzioni, associazioni e aziende coinvolte sul territorio.

Il tema è stato affrontato con tre tavoli di lavoro: Asset Grey – sviluppo delle infrastrutture, reti, comunicazioni; Asset Green – adattamento ai cambiamenti climatici e rigenerazione urbana; Asset Soft impatti economici, community/imprese con la fialità di definire ustrumenti e strategie condivisi per prevenire, limitare i danni e potenziare il tessuto urbano, economico e sociale di Genova.

La giornata di oggi, mercoledì 21, è dedicata ai quartieri e agli edifici intelligenti con la sessione Smart District&Building che analizzerà le soluzioni innovative a oggi disponibili – connessione a banda larga, ICT, IoT, automazione, sensoristica, big data, sicurezza informatica, software di monitoraggio e sistemi avanzati di archiviazione – sottolineando quanto un’integrazione armonica delle tecnologie nella gestione e nell’erogazione dei servizi pubblici necessari alla vita cittadina sia il presupposto per una città intelligente. Tra gli altri parteciperanno agli incontri: Vincenzo Ranieri di E-Distribuzione; Pier Vittorio Rebba di ABB Power Generation & Water in sud Europa; Cesare Rovati di Municipia gruppo Engineering; Claudia Carta di Iren Energia – Smart Solutions e Sergio Torre di Duferco Energia.

Sempre oggi, al via Smau Genova, la tappa del roadshow di Smau in Italia dedicato al tema dell’Open innovation e finalizzato a portare l’innovazione in giro per l’Italia.

Un fitto calendario di Smau Live Show (aperti al pubblico) e di tavoli di lavoro tematici (a porte chiuse) animeranno tutto il giorno la Sala delle Grida e la Sala del Telegrafo a Palazzo della Borsa.

La Genova Smart Week, attraverso incontri, esposizioni, eventi divulgativi e convegni di profilo internazionale, analizza gli strumenti tecnologici a disposizione per rendere le città smart e a dimensione umana, riducendo il peso energetico e i costi economici della città stessa.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

Nei prossimi giorni, venerdì 23 e sabato 24 novembre dalle 11 alle 19 verrà allestita in piazza Matteotti un’area espositiva con mezzi elettrici a basso impatto ambientale dove sarà possibile conoscere da vicino i sistemi di ricarica e provare l’esperienza di un test drive in prima persona.

Attività collaterali saranno una particolare “Caccia al tesoro” con l’iscrizione che è completamente gratuita e avviene attraverso l’apposita scheda di iscrizione da inviare compilata a cacciaaltesoro@genovasmartweek.it e la mostra ad ingresso libero “Nub: New Urban Body. Esperienze di generazione urbana”, presso la chiesa di Sant’Agostino in piazza Renato Negri, 7 con ingresso, da martedì a domenica, ore 14.00-18.00.