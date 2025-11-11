Genova Smart Week 2025, una nuova visione per la città intelligente e sostenibile

Dal 17 al 23 novembre 2025 Genova si trasforma nel laboratorio urbano del futuro con l’undicesima edizione della Genova Smart Week, la rassegna promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City. L’edizione di quest’anno, dal titolo “A new vision for urban living”, punta a una riflessione profonda sul rapporto tra tecnologia e dimensione umana, proponendo un modello di città intelligente capace di coniugare innovazione, inclusione e qualità della vita.

Innovazione e sostenibilità al centro della città del futuro

Cuore della manifestazione saranno i temi della pianificazione urbana, della mobilità sostenibile, dell’inclusione sociale, della transizione ecologica e della rigenerazione del costruito, con un’attenzione particolare all’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Per la prima volta, la rassegna diventa un evento diffuso che attraversa l’intero territorio genovese, con appuntamenti dal levante al ponente: dall’ex ospedale psichiatrico di Quarto al Memoriale 14 Agosto 2018, fino alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra’. Il gran finale, come da tradizione, si terrà in piazza De Ferrari nel weekend del 22 e 23 novembre con la Smart City Experience, dedicata alla partecipazione dei cittadini e alla mobilità green.

Una smart city a misura di persona

«La Genova Smart Week sarà un’importante occasione per ribadire tutto ciò che il Comune può fare per rendere la città più attrattiva nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, senza dimenticare il mondo della logistica, dell’high-tech e dell’energia – sottolinea la sindaca di Genova, Silvia Salis –. Al centro di ogni progetto restano le persone, con le loro esigenze e i loro bisogni. Dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità che la tecnologia ci offre per migliorare la qualità dei servizi e la vita dei cittadini».

Anche Francesca Coppola, assessora all’urbanistica, smart city e città dei 15 minuti, evidenzia la visione di una rigenerazione urbana sostenibile: «L’obiettivo è trasformare aree dismesse in spazi di connessione e creatività, dove tecnologia e pianificazione urbana si fondono per generare benessere collettivo e tutela ambientale».

Tecnologia, partecipazione e cittadinanza attiva

Secondo Nicola Valentino Canessa, presidente dell’Associazione Genova Smart City, «una smart city non è solo tecnologia ma anche cittadinanza. Gli strumenti digitali hanno valore se diventano accessibili e utili a tutti, rafforzando inclusione, diritti e qualità della vita». Canessa sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo tra amministrazioni, ricerca e imprese, in cui i Municipi siano punti di contatto diretti con la cittadinanza.

L’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti aggiunge: «Mettere la tecnologia al servizio del cittadino significa semplificare la vita quotidiana, migliorare la mobilità e rendere l’esperienza urbana più intuitiva e sostenibile».

Il programma dei convegni e dei workshop

La settimana prenderà il via lunedì 17 novembre a Palazzo Tursi con la sessione inaugurale dedicata ai Piani strategici della città del futuro. Interverranno la sindaca Silvia Salis, l’assessore regionale Marco Scajola, i presidenti Nicola Valentino Canessa e Luigi Attanasio, e l’assessora Francesca Coppola. La mattinata ospiterà due tavole rotonde dedicate alla sostenibilità urbana e al ruolo di Genova come laboratorio di innovazione.

Nel pomeriggio, la sessione Digitalizzazione e AI: servizi semplici, cultura accessibile analizzerà le applicazioni dell’intelligenza artificiale per rendere più fruibili i servizi pubblici e culturali.

Martedì 18 novembre sarà la giornata della mobilità intelligente, in collaborazione con l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni. Tra i temi trattati: smart mobility, infrastrutture connesse e trasporto pubblico locale.

Mercoledì 19 novembre sarà dedicato alla rigenerazione urbana, con incontri organizzati da Ance, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri di Genova. Si parlerà di energia, verde urbano, spazi universitari e soluzioni sostenibili.

Giovedì 20 novembre sarà la volta de La città sensibile: monitorare, proteggere, innovare, con focus sul monitoraggio del territorio e delle infrastrutture attraverso droni, satelliti e gemelli digitali. Nel pomeriggio si terrà il workshop Tecnologie urbane per un coinvolgimento inclusivo a cura dell’IMATI-CNR.

Venerdì 21 novembre l’Università di Genova proporrà Il sapere che trasforma, un’intera giornata dedicata alla ricerca e ai progetti finanziati dai fondi europei Raise, Mnesys, Serics e Nest, con approfondimenti su IA, neuroscienze e cybersicurezza.

Premi e iniziative speciali: dal Genova Global Goals Award al Mobility Lab

Tra gli appuntamenti più attesi, la quarta edizione del Genova Global Goals Award, in programma giovedì 20 novembre nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, premierà i migliori progetti dedicati alla sostenibilità urbana e agli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU.

Sempre giovedì, alle 17, aprirà le porte al pubblico il Mobility Lab di via al Porto Antico 7, polo dedicato alla mobilità intelligente e al progetto Smart Genova, con sessioni dimostrative della piattaforma Intelligent Urban Mobility.

Genova Smart Week in Tour e la Smart City Experience

Novità di quest’anno sarà la Genova Smart Week in Tour, che diffonderà i contenuti della manifestazione in più quartieri. Giovedì 20 novembre, l’ex ospedale psichiatrico di Quarto ospiterà Crazy for Startup, evento dedicato all’ecosistema dell’innovazione con talk e momenti di networking.

Venerdì 21, il tour si sposterà a ponente con il panel La comunità dal basso, al Memoriale 14 Agosto 2018, e con la CTE Experience alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra’. Entrambi gli appuntamenti saranno collegati da un servizio navetta gratuito su prenotazione.

Il weekend conclusivo vedrà la Smart City Experience in piazza De Ferrari, dove cittadini e visitatori potranno testare veicoli elettrici e sostenibili, scoprendo in prima persona le innovazioni dedicate alla mobilità del futuro.

Un evento diffuso per una città più connessa e sostenibile

La Genova Smart Week 2025 è promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City, con il supporto organizzativo di Clickutility Team e la partecipazione di Banca Passadore, TIM, Enel e Movyon. Tutte le informazioni, il programma aggiornato e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.genovasmartweek.it.

L’iniziativa gode del patrocinio di Rai Liguria e conferma Genova come uno dei principali laboratori italiani di innovazione urbana, dove tecnologia e sostenibilità convivono per costruire una città più verde, connessa e a misura di cittadino.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube