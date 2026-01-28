Genova, senso unico alternato in via 30 Giugno per lavori viadotto

Dal 28 gennaio fino al 13 febbraio modifiche alla circolazione per interventi sul viadotto Polcevera nell’ambito del Terzo Valico dei Giovi

A partire dalle 21:00 di mercoledì 28 gennaio, in via 30 Giugno 1960, nel tratto tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, sarà attivato un senso unico alternato. Il provvedimento, previsto fino al 13 febbraio, si rende necessario per consentire i lavori di consolidamento e sostituzione strutturale del viadotto Polcevera.

Gestione della viabilità e orari di intervento

Durante le ore diurne, dalle 7:00 alle 20:00, la circolazione sarà regolata da movieri, mentre nella fascia notturna tra le 20:00 e le 7:00 saranno utilizzati semafori temporanei. Queste misure mirano a garantire la sicurezza dei conducenti e degli operai impegnati nel cantiere, riducendo al minimo i disagi per il traffico locale.

Lavori sul viadotto e potenziamento ferroviario

Gli interventi includono il rinforzo delle pile esistenti del viadotto e la sostituzione completa dell’impalcato ferroviario. Questi lavori rientrano nel progetto di potenziamento del Nodo Ferroviario di Genova, in particolare sulla linea Genova Campasso – Terzo Valico dei Giovi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la capacità della rete ferroviaria cittadina.

