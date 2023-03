Genova, scomparsa ex consigliera Clizia Nicolella. Il cordoglio di Bucci e Cassibba

“Il sindaco Marco Bucci, il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba e la giunta comunale tutta, appresa la notizia della prematura scomparsa dell’ex consigliera Clizia Nicolella, si uniscono al dolore della famiglia.

In Sala rossa aveva dato il suo apporto nel mandato amministrativo 2012/2017, in qualità di capogruppo e vicepresidente del consiglio comunale, distinguendosi per il suo impegno in difesa dei diritti civili e contro la ludopatia”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili del Comune di Genova.

Clizia Nicolella era stata medico in Asl 3, capogruppo della Lista Doria e, dopo l’esperienza con l’ex sindaco Marco Doria, aveva dato il suo supporto alla corsa elettorale di Paolo Putti.

Era malata da tempo. Si è spenta la scorsa notte a Genova all’età di 54 anni.

I funerali saranno celebrati domani alle 14 nella Basilica di Santa Maria delle Vigne, nel Centro storico genovese.