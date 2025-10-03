Genova Sampierdarena, stazione ferroviaria occupata da studenti e lavoratori: treni bloccati

Occupazione della stazione di Sampierdarena

Questa mattina, intorno alle 11, un gruppo di circa 300 manifestanti formato da studenti e lavoratori ha occupato la stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena. La protesta è stata organizzata in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta verso Gaza, fermata a 90 miglia dalla costa palestinese.

Blocchi sui binari e sospensione dei treni

I manifestanti hanno invaso i binari, causando il blocco immediato della circolazione ferroviaria. La presenza sulle rotaie ha reso impossibile il transito dei convogli, creando ritardi e disagi per i passeggeri in partenza e arrivo alla stazione.

I manifestanti, provenienti principalmente dal corteo partito da via Balbi, hanno deciso di proseguire verso Sampierdarena anziché fermarsi al varco portuale di Albertazzi. L’azione ha avuto come obiettivo principale la protesta e la visibilità pubblica delle rivendicazioni dei partecipanti.

Contesto della protesta e reazioni

L’occupazione della stazione rientra in una serie di mobilitazioni locali che vedono protagonisti studenti e lavoratori, uniti in cortei e azioni dimostrative. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione per garantire sicurezza e ripristino della normale circolazione ferroviaria.

Al momento, non sono disponibili informazioni ufficiali sullo stato attuale dei treni. Si consiglia ai viaggiatori di consultare i canali ufficiali di Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale.

