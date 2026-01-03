Genova, raffica di arresti e denunce per furti aggravati: intensa attività della Polizia di Stato

Controlli serrati sul territorio: quattro arresti e cinque denunce in poche ore tra Centro, Sestri Ponente, Cornigliano e Voltri

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato a Genova per il contrasto ai reati predatori. Nelle ultime ore gli agenti impegnati nei servizi di prevenzione e repressione sul territorio cittadino hanno effettuato numerosi interventi che hanno portato complessivamente a quattro arresti e cinque denunce per furto aggravato. Le operazioni hanno interessato diverse zone del capoluogo ligure, confermando un dispositivo di controllo capillare e costante, coordinato dalla Sala Operativa della Questura.

Genova, arresti e denunce per furti aggravati: Via Donghi, ore 17.00

Il primo intervento è scattato nel tardo pomeriggio in via Donghi, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per un furto di profumi all’interno di un esercizio commerciale. La chiamata ha permesso alla Sala Operativa di mantenere un contatto diretto con il cittadino che aveva assistito ai fatti, monitorando in tempo reale gli spostamenti dei responsabili.

Le volanti del Commissariato Centro sono intervenute rapidamente, risalendo tramite la targa alla posizione dell’autovettura utilizzata per la fuga, intercettata in via Giacometti. A bordo del mezzo sono stati rinvenuti quattro profumi di marca con confezioni danneggiate e privi di scontrino. I quattro giovani, cittadini rumeni di età compresa tra i 18 e i 25 anni, sono stati accompagnati in Questura.

Il personale del negozio ha confermato l’ammanco della merce, successivamente riconosciuta e restituita. Dalla ricostruzione è emerso che i ragazzi avevano agito con una strategia coordinata, entrando separatamente nel punto vendita, creando confusione nel reparto profumeria e tentando di oltrepassare le casse con la refurtiva nascosta addosso. Tutti già noti per precedenti contro il patrimonio, saranno giudicati con rito direttissimo.

Genova, arresti e denunce per furti aggravati: Via Hermada, ore 20.55

In serata gli agenti del Commissariato Sestri sono intervenuti in via Hermada per un tentato furto aggravato avvenuto a bordo di un autobus della linea 1. La segnalazione al 112 parlava di un’aggressione durante il tentativo di sottrarre il portafoglio a una passeggera.

La vittima ha riferito di essere stata accerchiata da tre persone che, con un’azione coordinata, avevano cercato di aprirle lo zaino. L’intervento di un altro passeggero ha interrotto il furto, ma poco dopo una delle giovani ha colpito la donna al volto con un telefono cellulare, provocando una colluttazione che ha costretto l’autista a fermare il mezzo. I tre si sono quindi dati alla fuga.

Grazie alla descrizione diffusa via radio e al supporto delle Volanti dell’U.P.G. e S.P., i sospettati sono stati rintracciati nei pressi della stazione di Cornigliano. Si tratta di due cittadini algerini di 19 e 25 anni e di una 24enne tunisina. La giovane è stata trovata in possesso di un coltellino ed è stata segnalata anche per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. A carico del 19enne è emerso l’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria per precedenti reati.

Genova, arresti e denunce per furti aggravati: Cornigliano, ore 21.40

Poco dopo, un ulteriore intervento ha visto impegnati gli agenti del Commissariato Cornigliano, che hanno denunciato un cittadino albanese di 39 anni per tentato furto aggravato. L’uomo è stato notato da un addetto alla vigilanza mentre si aggirava senza autorizzazione all’interno di un cantiere.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di numerosi oggetti utili allo scasso, tra cui coltellini multiuso, pinze, torcia, attrezzi da lavoro e un passamontagna. Le immagini di videosorveglianza hanno confermato che aveva scavalcato la recinzione e tentato di forzare la porta di un magazzino. Già destinatario di un avviso orale del Questore di Genova, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Genova, arresti e denunce per furti aggravati: Via Don Giovanni Verità, ore 05.15

All’alba, infine, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in via Don Giovanni Verità dopo la segnalazione del conducente di un autobus per il furto dello zaino di un passeggero. Le ricerche si sono concluse poco dopo con il rintraccio del presunto autore tra gli scogli della spiaggia di Voltri.

Il giovane, un 18enne egiziano, è stato riconosciuto dalla vittima e accompagnato in Questura, dove è stato denunciato per furto aggravato.

Per tutti i soggetti coinvolti resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

