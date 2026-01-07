Genova, quattro furti in 20 minuti in via XX Settembre: arrestato dalla Polizia

Intervento rapido degli agenti tra rapina, resistenza e danneggiamento: il fermo alle 13.05 nel cuore del centro cittadino

È scattato intorno alle 13.05 l’intervento della Polizia di Stato di Genova in via XX Settembre, una delle principali arterie commerciali della città, dove un uomo è stato fermato all’interno di un negozio di abbigliamento. Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso e dell’U.P.G. e S.P. sono giunti sul posto dopo la segnalazione del personale addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso un soggetto mentre tentava di allontanarsi dal punto vendita senza pagare un paio di scarpe appena indossate.

La colluttazione e il tentativo di fuga

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo stava ancora aggredendo il vigilante nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Anche nei confronti degli operatori di polizia ha opposto una forte resistenza, rendendo necessario un intervento deciso per bloccarlo e metterlo in sicurezza. Nonostante l’arresto, il comportamento violento è proseguito anche durante l’accompagnamento in Questura, dove il fermato ha danneggiato la portiera posteriore dell’auto di servizio colpendola ripetutamente con calci.

La refurtiva recuperata e i quattro colpi ravvicinati

Sul luogo dell’intervento, gli agenti hanno rinvenuto a terra diversi capi di abbigliamento e un profumo, risultati provento di furti avvenuti pochi minuti prima in altri due esercizi commerciali, entrambi situati sempre in via XX Settembre. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che anche la tuta indossata dall’uomo era stata sottratta da un quarto negozio della stessa zona. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei quattro esercizi hanno confermato che i furti erano stati messi a segno in un arco temporale di circa venti minuti.

Le accuse e l’arresto del 25enne

Il soggetto, un cittadino tunisino di 25 anni, è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. A suo carico è scattata anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti di polizia, che delineano un quadro già noto alle forze dell’ordine.

Il giudizio per direttissima

Nella mattinata successiva all’arresto, il 25enne è stato condotto davanti all’autorità giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo, come previsto dalla procedura. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, secondo quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano.

