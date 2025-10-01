Confermata la proroga per gli abbonamenti gratuiti

Arriva la conferma tanto attesa: gli abbonamenti gratuiti di Amt destinati agli under 14, agli over 70 e validi anche su metropolitana e impianti verticali saranno prorogati di un mese. A partire dal 30 settembre 2025, infatti, i titoli in scadenza verranno automaticamente rinnovati fino al 31 ottobre 2025.

Rinnovo automatico senza pratiche burocratiche

La proroga non richiederà alcuna operazione da parte degli utenti. Non sarà quindi necessario recarsi alle biglietterie Amt, presso gli uffici decentrati o utilizzare il sito e l’app ufficiale della società: il rinnovo sarà completamente automatico. In questo modo, gli abbonati delle categorie interessate potranno continuare a usufruire del servizio in totale continuità.

Valida per metro e impianti verticali

La misura riguarda non solo autobus e linee di superficie, ma anche la metropolitana e gli impianti verticali, come ascensori e funicolari, che fanno parte della rete integrata di trasporto pubblico genovese. Una scelta che conferma l’impegno dell’azienda nel garantire mobilità accessibile e inclusiva, soprattutto per le fasce di età più giovani e più anziane.

Come controllare la validità del City Pass

Amt ricorda che è sempre possibile verificare la validità del proprio abbonamento accedendo al sito ufficiale www.amt.genova.it, nella sezione “Biglietti e abbonamenti > Controlla validità City Pass”. Lo strumento consente di avere conferma in tempo reale della proroga e della data di scadenza aggiornata.

